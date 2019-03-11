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Автомобиль слетел в мелиоративный канал. Водителя спасли
12.03.2019 09:02 — Разное | Аргументы и факты
Fiat Bravo слетел в кювет. Машина с зажатым внутри водителем оказалась в мелиоративном канале глубиной полтора метра. Мужчина частично находился в воде.
Чтобы деблокировать водителя, понадобилась помощь спасателей.
С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, общее переохлаждение» мужчину госпитализировали, сообщает
Причины ДТП выясняются, предварительно - водитель не справился с управлением.
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О ДТП с участием легковушки, произошедшем в 15 километрах от городского поселка Копаткевичи, сообщили очевидцы.
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