За выходные в Могилевской области задержали 24 пьяных водителя

За выходные дни с 8 по 10 марта сотрудники Госавтоинспекции Могилевской области выявили 1757 нарушений Правил дорожного движения, сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Кристина Котова. 24 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, задержаны и отстранены от управления. 200 водителей превысили установленную скорость.

— Кроме того, инспекторы ГАИ оштрафованы 367 пешеходов-нарушителей, 173 из которых – за неиспользование фликеров в темное время суток, — отметила Кристина Котова.