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За выходные в Могилевской области задержали 24 пьяных водителя

12.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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За выходные в Могилевской области задержали 24 пьяных водителяЗа выходные дни  с 8 по 10 марта  сотрудники Госавтоинспекции Могилевской области выявили 1757 нарушений Правил дорожного движения, сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Кристина Котова. 24 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, задержаны и отстранены от управления. 200 водителей превысили установленную скорость.

— Кроме того, инспекторы ГАИ оштрафованы 367 пешеходов-нарушителей, 173 из которых – за неиспользование фликеров в темное время суток, — отметила Кристина Котова.

mogilevnews.by

 
 
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За выходные дни  с 8 по 10 марта  сотрудники Госавтоинспекции Могилевской области выявили 1757 нарушений Правил дорожного движения, сообщила специалист
 
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