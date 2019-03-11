За выходные дни с 8 по 10 марта сотрудники Госавтоинспекции Могилевской области выявили 1757 нарушений Правил дорожного движения, сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде
— Кроме того, инспекторы
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За выходные в Могилевской области задержали 24 пьяных водителя
12.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
За выходные дни с 8 по 10 марта сотрудники Госавтоинспекции Могилевской области выявили 1757 нарушений Правил дорожного движения, сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде
— Кроме того, инспекторы
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За выходные дни с 8 по 10 марта сотрудники Госавтоинспекции Могилевской области выявили 1757 нарушений Правил дорожного движения, сообщила специалист
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