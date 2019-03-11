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Микроавтобус и фура лоб в лоб столкнулись в Ивановском районе
Два человека получили травмы в лобовой аварии, которая произошла днем 11 марта вблизи деревни Якша Ивановского района. Об этом
Информация о ДТП на 443-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации поступила спасателям в 15.03. Когда работники МЧС прибыли на место, выяснилось, что столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и фура Renault.
В результате ДТП оба водителя оказались заблокированы в транспортных средствах. При помощи специнструмента мужчин доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.
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Травмы различной степени тяжести получили оба водителя.
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