Микроавтобус и фура лоб в лоб столкнулись в Ивановском районе

Два человека получили травмы в лобовой аварии, которая произошла днем 11 марта вблизи деревни Якша Ивановского района. Об этом сообщили в МЧС.

Информация о ДТП на 443-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации поступила спасателям в 15.03. Когда работники МЧС прибыли на место, выяснилось, что столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и фура Renault.

В результате ДТП оба водителя оказались заблокированы в транспортных средствах. При помощи специнструмента мужчин доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.