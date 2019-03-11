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Не знают скуки мамы руки

12.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Творческий конкурс среди работников Городокской ЦРБ под поэтичным названием «Золотые руки наших мам» впервые прошел в учреждении здравоохранения накануне Дня женщин.

Инициатором мероприятия выступил профсоюзный комитет, активисты которого постоянно предлагают идеи, как разнообразить жизнь и досуг городокских медработников. Так, ранее в ЦРБ уже проводили конкурс на лучшую санитарку-буфетчицу, конкурс «Мисс Весна» и многие другие мероприятия, которые дарят всем участникам и зрителям массу положительных эмоций и впечатлений.

  Работницы больницы откликнулись на предложение и принесли свои работы: вязаные изделия, поделки из фоамирана, вышитые картины и т. д. В конкурсе приняли участие представительницы 19 профгрупп учреждения здравоохранения. Для многих то, что коллеги, которые уже много лет работают с ними бок о бок, создают золотыми руками настоящие шедевры, стало сюрпризом. Членов жюри, в которое в этот раз вошли исключительно мужчины — главврач и заведующие отделениями, особенно впечатлила картина маслом «Старый переезд» медсестры-диетолога пищеблока Натальи Никифоровой. На ней художница-любительница изобразила милый сердцу уголок малой родины, ее произведению впору красоваться на выставках и соперничать с картинами профессионалов. Именно Н. Никифоровой жюри присудило гран-при конкурса. Первое место заняла врач-терапевт поликлиники Анна Бычковская. Мужчины по достоинству оценили вязаные крючком платья, вошедшие в коллекцию «Очарование». Второе место — у программиста Марии Виноградовой, которая предоставила на конкурс вышитые картины. Третье место завоевала медсестра процедурного кабинета хирургического отделения Карина Радченко. Ее картина-аппликация из сухих листьев «Закат» впечатляет тем, как автор смогла при помощи природного материала передать всю красоту и колорит этого живописного времени суток.

  За оригинальность были отмечены работы санитарки инфекционного отделения Юлии Данилович, старшей медсестры отделения физиотерапии и медицинской  реабилитации Марины Кошняк, гардеробщицы Марины Бубновой и фельдшера по приему вызовов отделения «скорой помощи» Галины Леоновой. Победители получили подарочные сертификаты.

Любовь ШЛЕЙКО.

 

Не знают скуки мамы руки

На снимке: Наталья Никифорова, Марина Кошняк, Анна Бычковская, Мария Виноградова и Карина Радченко.

 

 
 
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Творческий конкурс среди работников Городокской ЦРБ под поэтичным названием «Золотые руки наших мам» впервые прошел в учреждении здравоохранения накануне Дня...
 
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