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Сморгонские пограничники задержали на границе с Литвой разыскиваемого россиянина

12.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Пограничники задержали на границе с Литвой россиянина, который находится в межгосударственном розыске. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
Сморгонские пограничники задержали на границе с Литвой разыскиваемого россиянина
Фото Госпогранкомитета

Машину с россиянином в пункте пропуска "Каменный Лог" остановили 7 марта. 

"При оформлении на въезд в нашу страну автомобиля Peugeot сморгонские пограничники задержали 60-летнего гражданина России. Во время проверочных мероприятий было установлено, что мужчина находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступления", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, 8 марта задержали разыскиваемого гражданина Узбекистана. 

"В пункте пропуска Национального аэропорта Минск при оформлении пассажиров рейса Ташкент-Минск был выявлен 25-летний гражданин Узбекистана, который находится в межгосударственном розыске за кражу", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Иностранные граждане в установленном порядке переданы сотрудникам милиции.

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Пограничники задержали на границе с Литвой россиянина, который находится в межгосударственном розыске. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
 
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