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Сморгонские пограничники задержали на границе с Литвой разыскиваемого россиянина
12.03.2019 — Разное | Светлы шлях
Пограничники задержали на границе с Литвой россиянина, который находится в межгосударственном розыске. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
Фото Госпогранкомитета
Машину с россиянином в пункте пропуска "Каменный Лог" остановили 7 марта.
Кроме того, 8 марта задержали разыскиваемого гражданина Узбекистана.
Иностранные граждане в установленном порядке переданы сотрудникам милиции.
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Пограничники задержали на границе с Литвой россиянина, который находится в межгосударственном розыске. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
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