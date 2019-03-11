Сморгонские пограничники задержали на границе с Литвой разыскиваемого россиянина

Пограничники задержали на границе с Литвой россиянина, который находится в межгосударственном розыске. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.



Фото Госпогранкомитета

Машину с россиянином в пункте пропуска "Каменный Лог" остановили 7 марта.

"При оформлении на въезд в нашу страну автомобиля Peugeot сморгонские пограничники задержали 60-летнего гражданина России. Во время проверочных мероприятий было установлено, что мужчина находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступления", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, 8 марта задержали разыскиваемого гражданина Узбекистана.

"В пункте пропуска Национального аэропорта Минск при оформлении пассажиров рейса Ташкент-Минск был выявлен 25-летний гражданин Узбекистана, который находится в межгосударственном розыске за кражу", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Иностранные граждане в установленном порядке переданы сотрудникам милиции.

БЕЛТА