ГАИ советует водителям не спешить с заменой резины

Госавтоинспекция советует водителям не спешить с заменой зимней резины на летнюю. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.



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"Несмотря на то, что с 1 марта законодательство разрешает сменить зимние шины на летние, торопиться не стоит, - отметил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй. - Из-за перепадов температур к утру на асфальте образуется ледяная корка, очень коварная и опасная. Целесообразнее "переобуваться" тогда, когда среднесуточная температура составит выше 8 градусов тепла. Как правило, это начало апреля".

По мнению ГАИ, не только поспешная смена резины может ухудшить безопасность движения - после схода снега на дорогах, как правило, появляется много неопытных водителей.

"Когда неуверенный драйвер едет рядом в соседней машине, по возможности постарайтесь сменить полосу движения, - сказал Александр Бруй. - Узнать его не сложно - частое торможение, затяжной старт на зеленый сигнал светофора, маневры без включения поворотников. Но не стоит сигналить и преподавать уроки вождения и без того напуганным водителям - ускорения это точно не придаст".

Опасно на дороге и яркое солнце, которое бывает причиной нелепых аварий, плохое состояние дорог после оттаявшего снега и увеличение общего количества машин на дорогах. ГАИ призывает в любой ситуации оставаться вежливыми, сохранять спокойствие, трезво оценивать ситуацию и руководствоваться принципами благоразумия и безопасности.

БЕЛТА