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ГАИ советует водителям не спешить с заменой резины
12.03.2019 — Разное | Светлы шлях
Госавтоинспекция советует водителям не спешить с заменой зимней резины на летнюю. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Фото из архива
По мнению ГАИ, не только поспешная смена резины может ухудшить безопасность движения - после схода снега на дорогах, как правило, появляется много неопытных водителей.
Опасно на дороге и яркое солнце, которое бывает причиной нелепых аварий, плохое состояние дорог после оттаявшего снега и увеличение общего количества машин на дорогах. ГАИ призывает в любой ситуации оставаться вежливыми, сохранять спокойствие, трезво оценивать ситуацию и руководствоваться принципами благоразумия и безопасности.
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Госавтоинспекция советует водителям не спешить с заменой зимней резины на летнюю. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
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