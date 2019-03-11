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Открытие сезона охоты на водоплавающую дичь
12.03.2019 — Разное | Светлы шлях
Со второй субботы марта по второе воскресенье мая открывается весенний сезон охоты на перелетную и водоплавающую дичь. В связи с тем, что общая продолжительность охоты на гусей и селезней уток не может превышать более 28 дней, поэтому конкретные сроки весенней охоты на гусей и уток по каждому хозяйству устанавливает пользователь охотничьих угодий до начала сезона охоты.
Разрешенные способы охоты на гусей – ружейный из засады только из скрадка либо из засады с использованием маскировочного халата и только с подманиванием с помощью манка и подсадного гуся, и (или) профилей, и (или) чучел гуся, на уток (селезней) – способ охоты аналогичный с использованием подсадной утки, и (или) чучела и манка.
В целях ожидания охотничьих животных скрадок должен обеспечивать не менее чем с двух сторон незаметное для охотничьих животных нахождение охотника в охотничьих угодьях. При этом естественные насаждения, каналы, насыпи и иные подобные элементы местности не являются скрадками. Охотник может покинуть место засады с расчехленным охотничьим оружием и осуществлять подбор подранка гуся на расстоянии не более 300 метров от засады.
Для данной охоты разрешено использовать гладкоствольное охотничье оружие с патронами, снаряженными только дробью, а для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак (терьеры, таксы, легавые, спаниели, ретриверы, водные собаки).
Круглосуточный номер телефона доверия Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира 8(01592) 3-26-74.
Владимир СЕЛЯВКО, старший государственный инспектор Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
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Со второй субботы марта по второе воскресенье мая открывается весенний сезон охоты на перелетную и водоплавающую дичь. В связи с тем, что общая продолжительность...
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