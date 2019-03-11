Открытие сезона охоты на водоплавающую дичь

Со второй субботы марта по второе воскресенье мая открывается весенний сезон охоты на перелетную и водоплавающую дичь. В связи с тем, что общая продолжительность охоты на гусей и селезней уток не может превышать более 28 дней, поэтому конкретные сроки весенней охоты на гусей и уток по каждому хозяйству устанавливает пользователь охотничьих угодий до начала сезона охоты.



Охота разрешена в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов. Гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую можно добывать любого пола и возраста. Крякву, чернеть красноголовую, чернеть хохлатую, чирка-трескунка, чирка-свистунка разрешено добывать только самцов (селезней), только подсевших или подлетевших к подсадной утке (уткам) или чучелу (чучелам).

Разрешенные способы охоты на гусей – ружейный из засады только из скрадка либо из засады с использованием маскировочного халата и только с подманиванием с помощью манка и подсадного гуся, и (или) профилей, и (или) чучел гуся, на уток (селезней) – способ охоты аналогичный с использованием подсадной утки, и (или) чучела и манка.

В целях ожидания охотничьих животных скрадок должен обеспечивать не менее чем с двух сторон незаметное для охотничьих животных нахождение охотника в охотничьих угодьях. При этом естественные насаждения, каналы, насыпи и иные подобные элементы местности не являются скрадками. Охотник может покинуть место засады с расчехленным охотничьим оружием и осуществлять подбор подранка гуся на расстоянии не более 300 метров от засады.

Для данной охоты разрешено использовать гладкоствольное охотничье оружие с патронами, снаряженными только дробью, а для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак (терьеры, таксы, легавые, спаниели, ретриверы, водные собаки).

Уважаемые охотники! В процессе охоты допускается добыча только охотничьих животных, в том числе птиц, указанных в охотничьей путевке. Непреднамеренная добыча в процессе охоты дикого животного, не отнесенного к охотничьим или охотничьего животного, не указанного в охотничьей путевке, является незаконной. Это влечет административную или уголовную ответственность и возмещение вреда, причиненного окружающей среде.

Круглосуточный номер телефона доверия Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира 8(01592) 3-26-74.

Владимир СЕЛЯВКО, старший государственный инспектор Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.

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