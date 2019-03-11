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Ничего лишнего: Harley-Davidson выводит на рынок новый мотоцикл Electra Glide Standard

12.03.2019 09:19 — Разное | Tut.by  
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Американская компания представила новый облегченный турер, лишенный «всего ненужного» и созданный «специально для блюстителей чистоты традиций», как говорится в официальном сообщении производителя.


Версия Standard у Electra Glide появилась еще в конце 90-х гг. прошлого века, но в 2009 году ее выпуск пришлось свернуть ввиду неудовлетворительных продаж. В этом году американцы решили возродить «стандартную» Electra Glide — новинка относится к семейству Touring, а от более дорогого мотоцикла Electra Glide Classic отличается меньшим количеством хрома в отделке и упрощенным оснащением.


Так, новинка длиной 2,4 м и снаряженной массой 372 кг располагает одноместным седлом Solo Touring и бардачком на месте аудиосистемы, а оснащение включает электронный круиз-контроль, ABS и работающий без ключа замок зажигания. Двигатель — Milwaukee-Eight V-Twin объемом 1745 «кубиков», развивающий 150 Нм крутящего момента. Заявленный расход — 5,9 л на 100 км.


В Harley-Davidson говорят, что новая Electra Glide Standard выдержана «в духе минимализма», чего не скажешь о стоимости байка. В США мотоцикл оценен в 19 тысяч долларов — и это без учета стоимости доставки и налогов. Известна и цена в России — от 2 073 000 рублей (около 31 370 долларов в пересчете).

 
 
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Американская компания представила новый облегченный турер, лишенный «всего ненужного» и созданный «специально для блюстителей чистоты традиций», как говорится в...
 
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