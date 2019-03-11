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Инфляция в Беларуси с начала года выросла на 2,2 процента

12.03.2019 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Инфляция в Беларуси с начала года выросла на 2,2 процента

Потребительские цены в феврале 2019 года по сравнению с январем выросли на 1,3%, с начала года – на 2,2%, сообщил Национальный статистический комитет.

Годовая инфляция в феврале 2019 года (в сравненис с февралем 2018-го) составила 6,2%.

Цены на продовольствие в феврале выросли на 1,1%, а за год — на 6,7%. Индекс цен на непродовольственные товары увеличился за февраль на 0,2%, а за год — на 3,8%.

Ранее отмечалось, что основной целью денежно-кредитной политики в 2019 году станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах 5%.

 

 
 
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Потребительские цены в феврале 2019 года по сравнению с январем выросли на 1,3%, с начала года – на 2,2%, сообщил Национальный статистический комитет.
 
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