ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Группу закладчиков психотропа задержали в Речице

12.03.2019 09:42 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице задержали группу закладчиков психотропа альфа-PVP, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В оперативно-дежурную службу Речицкого РОВД 3 марта позвонил местный житель и сообщил, что неизвестные парни ходят по улице от дома к дому, роют ямки возле кустов и деревьев. По указанному адресу выехала группа задержания Департамента охраны. Сотрудники милиции заметили молодого человека. Тот, увидев милицейскую машину, выбросил закладки в яркой синей изоленте в канализационную трубу. Парня задержали. Следственно-оперативная группа в трубе нашла 16 свертков.

Бойцы наркоконтроля, опросив задержанного, выяснили, что он действовал не один. Вскоре вышли на подельников. В тот же день второго правонарушителя задержали в городе, третьего - на железнодорожном вокзале. В кармане его куртки обнаружили пакет с порошкообразным веществом, которого хватило бы на 800 доз.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны пятеро парней в возрасте 17-18 лет. Все они - розничные дистрибьюторы интернет-магазина по продаже наркотиков", - рассказал Виталий Пристромов. В подвальном помещении многоэтажки, где проживает один из задержанных, оперативники Гомельского областного наркоконтроля нашли еще один крупный сверток. Экспертиза в первом и втором случаях показала, что внутри находится опасное наркотическое вещество, не используемое в медицинских целях, - альфа-PVP. Общее количество изъятого психотропа - более 1 тыс. разовых доз.

Кроме этого, из незаконного оборота выведено свыше 100 закладок с психотропами не только в Речице, но и в других городах Беларуси. Изъят фасовочный материал, полиэтиленовые пакетики, изолента, весы, билеты на железнодорожный транспорт.

Виталий Пристромов пояснил, что дилеры работали по распространенной схеме. В тайниках забирали большую партию, фасовали в небольшие свертки, обмотанные изолентой, и отправлялись по городам, делая закладки в укромных местах. "Юноши прекрасно знали о своей противозаконной деятельности из лекций, проводимых инспекторами по делам несовершеннолетних, однако желание быстрых денег пересилило страх перед законом", - добавил официальный представитель.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице задержали группу закладчиков психотропа альфа-PVP, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не знают скуки мамы руки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика