Десятки битых авто, чловеческие жертвы и перекрытые улицы. Последствия непогоды на дорогах Гомеля

В понедельник на Гомельщину обрушился снегопад. К вечеру дороги области напоминали каток. Не все оказались готовы к капризам природы — в результате в сводках десятки ДТП. К сожалению, не обошлось и без жертв.

Примерно в 20.00 на участке трассы М10 46-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего авто выбросило в свою полосу, где в этот момент ехало маршрутное такси Mercedes Sprinter.

В результате удара водитель легковушки оказался зажат в салоне. Работники МЧС достали пострадавшего, но травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью. Также травмы получила 30-летняя пассажирка машины. Медицинская помощь понадобилась и пассажирам маршрутки — 30-летней женщине и 54-летнему мужчине.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Спустя 10 минут уже в Гомеле произошла другая крупная авария — на путепроводе на Полесской столкнулись 10 автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

А в центре Гомеля на Советской троллейбус вылетел на тротуар. Водитель не справился на скользкой дороге с управлением — и транспорт развернуло. Часть дороги некоторое время была перекрыта.

Будьте внимательны и осторожны — всю неделю погодные условия в Гомеле будут сложными .