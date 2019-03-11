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Трамп запросил 500 миллионов долларов помощи на борьбу с «враждебным» влиянием России

12.03.2019 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Трамп запросил 500 миллионов долларов помощи на борьбу с «враждебным» влиянием России

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе на 2020 финансовый год попросил выделить 500 млн долларов на международную помощь странам-партнерам для противостояния "враждебному влиянию РФ".

В документе, обнародованном на сайте Белого дома, указывается, что помощь предлагается направить Европе, Евразии и Центральной Азии для обеспечения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, пишет nv.ua.

Указанные средства также предлагается направить странам-партнерам США для финансирования отказа  от российской военной техники и устранения "слабых сторон", таких как зависимость от российских энергоносителей и торговли.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе на 2020 финансовый год попросил выделить 500 млн долларов на международную помощь странам-партнерам для...
 
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