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Трамп запросил 500 миллионов долларов помощи на борьбу с «враждебным» влиянием России
12.03.2019 09:54 — Разное | Ежедневник
Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе на 2020 финансовый год попросил выделить 500 млн долларов на международную помощь странам-партнерам для противостояния "враждебному влиянию РФ".
В документе, обнародованном
Указанные средства также предлагается направить странам-партнерам США для финансирования отказа от российской военной техники и устранения "слабых сторон", таких как зависимость от российских энергоносителей и торговли.
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Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе на 2020 финансовый год попросил выделить 500 млн долларов на международную помощь странам-партнерам для...
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