Восемь машин столкнулись на путепроводе в Гомеле

12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восемь машин столкнулись на Полесском мосту в Гомеле вечером 11 марта, сообщила БЕЛТА инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Фактически зарегистрировано четыре ДТП, в каждом из которых участвовали по два авто. "Кто-то из водителей не справился с управлением, кто-то не соблюдал скоростной режим, дистанцию", - рассказала инспектор.

На некоторое время движение было затруднено.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.-0-