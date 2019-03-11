Выставка к 25-летию принятия Конституции откроется в Минске 12 марта

Выставка «Главный документ страны: прошлое и настоящее», приуроченная к 25-летию принятия Конституции Республики Беларусь, откроется в Музее современной белорусской государственности — филиале Национального исторического музея 12 марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Национального исторического музея Павел Сапотько.





Он отметил, что выставка имеет большое историческое значение.»В экспозиции будут представлены оригиналы Конституций Беларуси разных лет из архива Администрации Президента и Национального архива, а также печатные издания из собрания Президентской библиотеки и материалы из фондов Национального исторического музея. Подробно раскрыты основные положения действующей Конституции, ее роль и место в системе государственного устройства страны. Таким образом мы говорим о ее значении в развитии белорусского общества и прослеживаем своеобразную динамику в течении 25-летней истории», — сказал Павел Сапотько.

Экспертом и консультантом выставочного проекта выступил один из авторов текста действующей Конституции — заслуженный юрист Беларуси, доктор юридических наук, профессор Григорий Василевич. «Для нас эта выставка важна не только потому, что мы отмечаем 25-летие Основного закона страны, но и как факт правовой культуры белорусской государственности. Конституция во всех странах является фактором зрелости общества, социального партнерства, ответственности самих граждан перед законом. Артефакты, благодаря которым мы раскрываем данную тему (документы в оригинале, публикации газет, различные рабочие материалы, характерные для того времени), не только демонстрируют значимость самого явления, но действительно делают эту выставку интересной», — отметил директор музея.

В церемонии открытия выставки примут участие представители Администрации Президента, Министерства культуры, Белорусского республиканского союза молодежи, Федерации профсоюзов Беларуси, ОО «Белая Русь». Проект будет работать по 12 апреля.

В контексте выставки в Музее белорусской государственности 13 марта состоится старт Всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!», посвященной Дню Конституции. Акция пройдет во всех регионах Беларуси. Традиционно путевки во взрослую жизнь молодым людям вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные и авторитетные люди страны. «В этот день паспорта 14-летним подросткам вручит глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Главными героями торжества символично станут 25 молодых людей из всех регионов страны и Минска. Все они отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, активисты БРСМ и БРПО, — рассказал Павел Сапотько. — Кроме того, 15 марта состоится подведение итогов конкурса фотографий-мотиваторов «Я — гражданин Республики Беларусь», проводимого издательством «Пачатковая школа» и Национальным центром правовой информации и посвященного воспитанию правовой культуры и гражданско-патриотических качеств личности ребенка».

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/vystavka-k-25-letiju-prinjatija-konstitutsii-otkroetsja-v-minske-12-marta-339559-2019/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.