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Выставка к 25-летию принятия Конституции откроется в Минске 12 марта

12.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Выставка «Главный документ страны: прошлое и настоящее», приуроченная к 25-летию принятия Конституции Республики Беларусь, откроется в Музее современной белорусской государственности — филиале Национального исторического музея 12 марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Национального исторического музея Павел Сапотько.

Выставка к 25-летию принятия Конституции откроется в Минске 12 марта

Он отметил, что выставка имеет большое историческое значение.»В экспозиции будут представлены оригиналы Конституций Беларуси разных лет из архива Администрации Президента и Национального архива, а также печатные издания из собрания Президентской библиотеки и материалы из фондов Национального исторического музея. Подробно раскрыты основные положения действующей Конституции, ее роль и место в системе государственного устройства страны. Таким образом мы говорим о ее значении в развитии белорусского общества и прослеживаем своеобразную динамику в течении 25-летней истории», — сказал Павел Сапотько.

Экспертом и консультантом выставочного проекта выступил один из авторов текста действующей Конституции — заслуженный юрист Беларуси, доктор юридических наук, профессор Григорий Василевич. «Для нас эта выставка важна не только потому, что мы отмечаем 25-летие Основного закона страны, но и как факт правовой культуры белорусской государственности. Конституция во всех странах является фактором зрелости общества, социального партнерства, ответственности самих граждан перед законом. Артефакты, благодаря которым мы раскрываем данную тему (документы в оригинале, публикации газет, различные рабочие материалы, характерные для того времени), не только демонстрируют значимость самого явления, но действительно делают эту выставку интересной», — отметил директор музея.

В церемонии открытия выставки примут участие представители Администрации Президента, Министерства культуры, Белорусского республиканского союза молодежи, Федерации профсоюзов Беларуси, ОО «Белая Русь». Проект будет работать по 12 апреля.

В контексте выставки в Музее белорусской государственности 13 марта состоится старт Всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!», посвященной Дню Конституции. Акция пройдет во всех регионах Беларуси. Традиционно путевки во взрослую жизнь молодым людям вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные и авторитетные люди страны. «В этот день паспорта 14-летним подросткам вручит глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Главными героями торжества символично станут 25 молодых людей из всех регионов страны и Минска. Все они отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, активисты БРСМ и БРПО, — рассказал Павел Сапотько. — Кроме того, 15 марта состоится подведение итогов конкурса фотографий-мотиваторов «Я — гражданин Республики Беларусь», проводимого издательством «Пачатковая школа» и Национальным центром правовой информации и посвященного воспитанию правовой культуры и гражданско-патриотических качеств личности ребенка».
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/vystavka-k-25-letiju-prinjatija-konstitutsii-otkroetsja-v-minske-12-marta-339559-2019/
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БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Выставка "Главный документ страны: прошлое и настоящее", приуроченная к 25-летию принятия Конституции Республики Беларусь, откроется в Музее...
 
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