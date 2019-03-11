О профилактике выжигания сухой растительности

Складывающиеся погодные условия в марте месяце 2019 года, а именно — резкий сход снежного покрова и малозначительные осадки, в отдельных районах Гомельской области быстрое высыхание прошлогодней травы и растительных остатков, что создает пожароопасную обстановку в экосистемах.





Статистика показывает, что абсолютное большинство случаев пожаров по причинам пала сухой травы происходит по вине людей, и лишь 5-10%- из-за метеорологических условий.

Иногда выжигание травы проводится умышленно гражданами и сельскохозяйственными организациями для очистки огородов, сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности и растительных остатков.

Еще чаще причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или простая неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок.

От сжигания сухой травы обедняется почва, минеральные вещества, содержащиеся в золе, довольно легко уходят с поверхностными и грунтовыми водами и только незначительная их часть усваивается растениями. Процесс горения сопровождается выбросом в атмосферу углекислого газа, сгорает кислород. На загрязнённых радионуклидами территориях в воздух с огнём и дымом попадают радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные расстояния. В огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения. При выжигании травы вдоль автодорог происходит загрязнение воздуха тяжёлыми металлами.

В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию. В огне палов погибают не только растения, в пламени гибнут беспозвоночные, насекомые, лягушки, ящерицы, гнёзда птиц.

Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий таких птиц как кряква, чирок-трескунок, чибис, травник, бекас, камышевая и обыкновенная овсянки, полевой, лесной и хохлатый жаворонки, луговой конек. Гнездовой период этих птиц начинается в начале апреля.

Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти и местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, а также максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан.

За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях, либо не принятие мер по ликвидации палов на земельных участках предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15.57 Кодекса об административной ответственности Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

Кроме того, лица, допустившие незаконное повреждение выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков, обязаны возместить причиненный окружающей среде вред, размер возмещения которого определен Указом Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде». Сумма вреда, в зависимости от вида земель, на которых проведен выжигание, может доходить до 200 базовых величин за 1 га.

Так же облкомитет напоминает, сто статьей 15.58 Кодекса об административной ответственности Республики Беларусь предусмотрена ответственность за разведение костров в запрещенных местах (особо охраняемые природные территории, территории населенных пунктов, зоны массового отдыха вблизи водных объектов и т.д.).

Природоохранные службы, лесная охрана и МЧС в пожароопасный период значительно активизируют проведение рейдовых мероприятий.

По итогам 2018 года облкомитетом проведено свыше 200 полевых рейдовых мероприятий, 14 виновных лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 686,0 рублей.