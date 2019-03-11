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В ДТП в Давид-Городке пострадал мотоциклист-бесправник

12.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Авария произошла на пересечении улиц Лучниковской и Лермонтова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64231.php

В ДТП в Давид-Городке пострадал мотоциклист-бесправник

Как рассказал Медиа-Полесью начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский, водитель мотоцикла марки «Минск», двигаясь по улице Лермонтова, которая является второстепенной по отношению к улице Лучниковской, не уступил дорогу легковому автомобилю Ауди-100 и допустил столкновение с ним. Произошло это, примерно, в 18.50 при хорошей видимости, проезжая часть дороги была сухой.

В результате удара и падения пострадал мотоциклист, житель деревни Большие Орлы 1997 года рождения. Права управления и должных навыков управления мотоциклом молодой человек не имел, передвигался на нём по городу без мотошлема.

В результате падения и удара о твердую поверхность получил перелом лобной кости и костей носа, черепно-мозговую травму и отправлен в Пинскую центральную больницу для углубленного обследования головы.

С наступлением тёплой погоды в районе активизируется движение мототранспорта. Во избежание подобных происшествий ОГАИ Столинского района усиливает контроль за его использованием в части наличия регистрации, технического осмотра, страховки, наличия удостоверения на право управления, а также мотошлема.

 
Теги: Минск
 
 
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  Авария произошла на пересечении улиц Лучниковской и Лермонтова. Как рассказал Медиа-Полесью начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский, водитель...
 
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