|
Вернулся в медицину: бывший депутат и вице-губернатор Олег Величко возглавил больницу в Бресте
12.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Олег Величко распоряжением председателя Брестского горисполкома назначен на должность главного врача центральной городской больницы.
Случилось это аккурат в день 60-летия в прошлом известного в городе доктора. Однако в последние годы Олег Величко на протяжении двух созывов подряд возглавлял профильную постоянную комиссию белорусского парламента по здравоохранению, Будучи депутатом, а затем три года он работал вице-губернатором и вел социальную сферу, включая и вопросы медицины и здравоохранения.
Как сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Величко распоряжением председателя Брестского горисполкома назначен на должность главного врача центральной городской больницы. Случилось это аккурат...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)