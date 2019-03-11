Вернулся в медицину: бывший депутат и вице-губернатор Олег Величко возглавил больницу в Бресте

Олег Величко распоряжением председателя Брестского горисполкома назначен на должность главного врача центральной городской больницы.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64229.php

Читать полностью в источнике с фото:





Случилось это аккурат в день 60-летия в прошлом известного в городе доктора. Однако в последние годы Олег Величко на протяжении двух созывов подряд возглавлял профильную постоянную комиссию белорусского парламента по здравоохранению, Будучи депутатом, а затем три года он работал вице-губернатором и вел социальную сферу, включая и вопросы медицины и здравоохранения.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64229.php

Читать полностью в источнике с фото:





Как сообщает «Вечерний Брест» , ранее Олег Величко в разные годы возглавлял городскую больницу скорой медицинской помощи и центральную больницу города над Бугом.