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Вернулся в медицину: бывший депутат и вице-губернатор Олег Величко возглавил больницу в Бресте

12.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Олег Величко распоряжением председателя Брестского горисполкома назначен на должность главного врача центральной городской больницы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64229.php

Вернулся в медицину: бывший депутат и вице-губернатор Олег Величко возглавил больницу в Бресте

Случилось это аккурат в день 60-летия в прошлом известного в городе доктора. Однако в последние годы Олег Величко на протяжении двух созывов подряд возглавлял профильную постоянную комиссию белорусского парламента по здравоохранению, Будучи депутатом, а затем три года он работал вице-губернатором и вел социальную сферу, включая и вопросы медицины и здравоохранения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64229.php

Вернулся в медицину: бывший депутат и вице-губернатор Олег Величко возглавил больницу в Бресте

Как сообщает «Вечерний Брест», ранее Олег Величко в разные годы возглавлял городскую больницу скорой медицинской помощи и центральную больницу города над Бугом.

 
Теги: Брест
 
 
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  Олег Величко распоряжением председателя Брестского горисполкома назначен на должность главного врача центральной городской больницы. Случилось это аккурат...
 
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