Энциклопедию Бреста выпустят к 1000-летнему юбилею города

В 1987 году в «Белорусской Советской Энциклопедии» вышел в свет энциклопедический справочник «Брест», рассчитанный на широкий круг читателей – жителей города и его многочисленных гостей. Около тысячи статей, расположенных в алфавитном порядке, рассказали о наиболее значительных исторических событиях, промышленных предприятиях, общественных организациях, культурных учреждениях, архитектурных памятниках города Бреста. К тысячелетнему юбилею областного центра на 467 страницах выйдет новая энциклопедия.



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Очередное совещание редакционного совета по ее подготовке состоялось в Брестском горисполкоме. Руководитель редакционной коллегии, заместитель председателя редакционного совета, доктор исторических наук, профессор Юрий Вабищевич отметил, что была создана большая творческая группа, в которую вошли люди, готовые внести вклад в подготовку энциклопедии.

– В настоящее время в горисполкоме у нас уже было несколько встреч с авторскими коллективами. Активно идет процесс подготовки материалов и фотоиллюстраций – и в Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина, и в Брестском государственном техническом университете. Активно откликнулись наши краеведы, архитекторы, руководители музеев, библиотек и других учреждений, – рассказал Юрий Николаевич. – Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» готовит это издание, комплексное по своему характеру. Рабочее название пока что – «Брест». Комплексное, потому что будет содержать четырнадцать тематических подразделов: сведения об органах управления в различные периоды, административно-территориальном делении, памятниках истории и архитектуры, природных достопримечательностях.

Планируется рассказать и об экономическом развитии Бреста, о спорте, образовании и науке, средствах массовой информации, общественных организациях и др. Энциклопедия будет написана на русском языке, но двадцать семь статей, связанных с брендовыми историческими, культурными, научными, образовательными событиями Бреста, будут написаны на трех языках – белорусском и сокращенно на русском и английском.

Ожидается, что издание выйдет в преддверии официального празднования юбилея города, которое состоится в сентябре.

Члены редакционного совета выразили надежду на то, что новая энциклопедия будет красивым, презентабельным и современным изданием.