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Микроавтобус и фура лоб в лоб столкнулись в Ивановском районе

12.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Два человека получили травмы в лобовой аварии, которая произошла днем 11 марта вблизи деревни Якша Ивановского района. Об этом сообщили в МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64227.php

Микроавтобус и фура лоб в лоб столкнулись в Ивановском районе

(смотреть больше фото и видео)

Информация о ДТП на 443-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации поступила спасателям в 15.03. Когда работники МЧС прибыли на место, выяснилось, что столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и фура Renault.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64227.php

Микроавтобус и фура лоб в лоб столкнулись в Ивановском районе

Фото: 1reg.by (смотреть больше фото и видео)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64227.php

Микроавтобус и фура лоб в лоб столкнулись в Ивановском районе

В результате ДТП оба водителя оказались заблокированы в транспортных средствах. При помощи специнструмента мужчин доставали спасатели.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64227.php

Микроавтобус и фура лоб в лоб столкнулись в Ивановском районе

С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.

 
Теги: Гомель
 
 
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  Два человека получили травмы в лобовой аварии, которая произошла днем 11 марта вблизи деревни Якша Ивановского района. Об этом сообщили в МЧС. (смотреть больше...
 
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