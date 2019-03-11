|
Микроавтобус и фура лоб в лоб столкнулись в Ивановском районе
12.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Два человека получили травмы
(
Информация о ДТП на 443-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации поступила спасателям в 15.03. Когда работники
Фото: 1reg.by (
В результате ДТП оба водителя оказались заблокированы в транспортных средствах. При помощи специнструмента мужчин доставали спасатели.
С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два человека получили травмы в лобовой аварии, которая произошла днем 11 марта вблизи деревни Якша Ивановского района. Об этом сообщили в МЧС. (смотреть больше...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)