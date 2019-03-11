Микроавтобус и фура лоб в лоб столкнулись в Ивановском районе

Два человека получили травмы в лобовой аварии , которая произошла днем 11 марта вблизи деревни Якша Ивановского района. Об этом сообщили в МЧС.



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Информация о ДТП на 443-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации поступила спасателям в 15.03. Когда работники МЧС прибыли на место, выяснилось, что столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и фура Renault.



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В результате ДТП оба водителя оказались заблокированы в транспортных средствах. При помощи специнструмента мужчин доставали спасатели.



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С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.