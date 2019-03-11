Брестчанка, которая работает тренером в Нью-Йорке: «В Америке все занимаются спортом как ненормальные»

Семь лет назад брестчанка Ольга Пархоц оставила иняз и улетела в Штаты по программе Work and Travel. Сейчас девушка работает тренером по зумбе в Нью-Йорке и учит американцев зажигательно танцевать — в том числе под Бьянку и Iowa.

Фото: www.instagram.com/volha_parkhats/

Что такое зумба и как преподавать ее в США

Первое время Ольга работала в баре. Когда из-за местного питания заметила изменения в фигуре, решила тренироваться — это и определило ее дальнейший путь.

— Я взяла себе личного тренера и три месяца два раза в неделю занималась. У меня была цель скинуть вес и привести мышцы в тонус. Через месяц я уже видела результат, стала физически сильнее. И многому научилась у своего инструктора.

Вскоре Ольга сама пошла учиться на персонального тренера. Через три месяца сертификат был у нее на руках.

— Я всегда любила танцевать, меня тянуло к сцене, поэтому начала ходить по разным классам. Один из них был по зумбе. На тот момент я не знала, что это такое. Сходила, и мне очень понравилось. Подумала, почему бы не получить еще один сертификат и не начать учить самой?