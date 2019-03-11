ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экспорт туруслуг Брестской области вырос в 2018 году на 11%

12.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Экспорт туристический услуг Брестской области в 2018 году составил около $15 млн. По сравнению с 2017-м сумма выросла на 11%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64225.php

Экспорт туруслуг Брестской области вырос в 2018 году на 11%

"По большинству ключевых направлений отрасли мы видим ощутимый прирост. В 2018 году туроператоры Брестской области привезли в регион 95,5 тыс. иностранцев. Число зарубежных гостей по сравнению с 2017-м выросло на 17%. Динамично развивается внутренний туризм: турорганизации обслужили около 546 тыс. организованных экскурсантов", - сказал Денис Никитюк.

В частности, санаторные учреждения оказали оздоровительные услуги более чем 113 тыс. человек, свыше четверти которых - иностранцы. Большинство из них прибыли из России. Возможностью отдохнуть и укрепить здоровье воспользовались и граждане Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Болгарии, Италии, Израиля, США.

Зарубежные гости стали чаще останавливаться в агроусадьбах Брестской области. В прошлом году их владельцы приняли почти 13 тыс. иностранных туристов (рост на 61%). Всего же в агроусадьбах региона отдохнули 77,5 тыс. человек. "Приток туристов во многом связан с тем, что агроусадьбы стали принимать организованные группы. Их владельцы объединяются в один кластер, создаются дополнительные туры по территории региона, где гостей знакомят с традициями и культурой местных жителей", - пояснил завсектором туризма. Он добавил, что в Брестской области насчитывается 388 агроусадеб. Больше всего их в Брестском, Каменецком, Пружанском, Пинском и Кобринском районах.

Повышенным туристическим интересом пользуются и районные музейные комплексы. В числе тех, чья популярность выросла, - музей-усадьба Немцевичей, музей-усадьба Тадеуша Костюшко и Коссовский замок, музей "Бездежский фартушок".

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Экспорт туристический услуг Брестской области в 2018 году составил около $15 млн. По сравнению с 2017-м сумма выросла на 11%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий...
 
Новости дня
Новости разные
 
О профилактике выжигания сухой растительности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика