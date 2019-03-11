Экспорт туруслуг Брестской области вырос в 2018 году на 11%

Экспорт туристический услуг Брестской области в 2018 году составил около $15 млн. По сравнению с 2017-м сумма выросла на 11%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.



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"По большинству ключевых направлений отрасли мы видим ощутимый прирост. В 2018 году туроператоры Брестской области привезли в регион 95,5 тыс. иностранцев. Число зарубежных гостей по сравнению с 2017-м выросло на 17%. Динамично развивается внутренний туризм: турорганизации обслужили около 546 тыс. организованных экскурсантов", - сказал Денис Никитюк.

В частности, санаторные учреждения оказали оздоровительные услуги более чем 113 тыс. человек, свыше четверти которых - иностранцы. Большинство из них прибыли из России. Возможностью отдохнуть и укрепить здоровье воспользовались и граждане Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Болгарии, Италии, Израиля, США.

Зарубежные гости стали чаще останавливаться в агроусадьбах Брестской области. В прошлом году их владельцы приняли почти 13 тыс. иностранных туристов (рост на 61%). Всего же в агроусадьбах региона отдохнули 77,5 тыс. человек. "Приток туристов во многом связан с тем, что агроусадьбы стали принимать организованные группы. Их владельцы объединяются в один кластер, создаются дополнительные туры по территории региона, где гостей знакомят с традициями и культурой местных жителей", - пояснил завсектором туризма. Он добавил, что в Брестской области насчитывается 388 агроусадеб. Больше всего их в Брестском, Каменецком, Пружанском, Пинском и Кобринском районах.

Повышенным туристическим интересом пользуются и районные музейные комплексы. В числе тех, чья популярность выросла, - музей-усадьба Немцевичей, музей-усадьба Тадеуша Костюшко и Коссовский замок, музей "Бездежский фартушок".