ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодые пианисты из пяти стран примут участие в конкурсе имени Рихтера в Бресте

12.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

III Международный конкурс молодых пианистов имени Святослава Рихтера пройдет в Бресте с 13 по 20 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор областного музыкального общества, заслуженный деятель искусств Беларуси Лилия Батырева.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64224.php

Молодые пианисты из пяти стран примут участие в конкурсе имени Рихтера в Бресте

Заявки на нынешний конкурс прислали 38 молодых музыкантов из пяти стран, в том числе Беларуси, Азербайджана, Литвы, России, Украины. Участники будут состязаться в трех возрастных категориях от 12 до 24 лет. Они должны будут наизусть исполнить полифоническую музыку Баха (сюиты, партиты, прелюдии, фуги), сонатное allegro венских классиков (Гайдна, Моцарта, Бетховена), композицию свободной формы по выбору, произведение белорусского композитора ХІХ-ХХІ веков. Программа выступления в зависимости от возраста участника рассчитана на 20-25 минут.

Международное жюри возглавит заведующий кафедрой специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки доцент Владимир Дулов. Вместе с ним оценивать мастерство молодых пианистов будут польский композитор, пианист-виртуоз Константин Виленский; доцент кафедры специального фортепиано Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, лауреат международных конкурсов Ирина Хрулькова; профессор Литовской академии музыки и театра Вероника Витайте.

После прослушивания конкурсных программ в академическом зале Брестского музыкального колледжа имени Г. Ширмы состоятся вечерние концерты членов жюри. Так, Ирина Хрулькова сыграет 15 марта шесть пьес из соч. 51 Чайковского, сонату Моцарта, этюды Шопена, сборник пьес Листа из цикла "Годы странствий" и его фортепианную транскрипцию полонеза из оперы Чайковского "Евгений Онегин". Председатель жюри Владимир Дулов на торжественном открытии конкурса, которое состоится в Брестском академическом театре драмы 13 марта, исполнит концерт Брамса для фортепиано с оркестром ре минор.

Конкурс проводится с целью увековечения памяти великого пианиста XX века, который не однажды бывал и выступал в Бресте, повышения уровня профессионального исполнительского мастерства молодых пианистов, пропаганды творчества мировых классиков и белорусских композиторов, популяризации разных исполнительских школ, встреч с выдающимися мастерами фортепианного искусства XXІ века.

На закрытии форума 20 марта в БАТД народный артист Беларуси профессор Игорь Оловников даст большой концерт в честь дня рождения выдающегося пианиста ХХ века. Прозвучат произведения, которые любил исполнять Рихтер: соната "Апассионата" Бетховена, ноктюрн и баркарола Шопена, симфонические этюды Шумана. Завершит концерт сюита для двух фортепиано к опере Бизе "Кармен" в авторской обработке.

Международный конкурс молодых пианистов имени Святослава Рихтера проводится один раз в два года.

Организаторами мероприятия выступают Брестский горисполком, областное музыкальное общество, Брестский государственный музыкальный колледж имени Г. Ширмы.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  III Международный конкурс молодых пианистов имени Святослава Рихтера пройдет в Бресте с 13 по 20 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор областного...
 
Новости дня
Новости разные
 
О профилактике выжигания сухой растительности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика