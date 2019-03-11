Молодые пианисты из пяти стран примут участие в конкурсе имени Рихтера в Бресте

III Международный конкурс молодых пианистов имени Святослава Рихтера пройдет в Бресте с 13 по 20 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор областного музыкального общества, заслуженный деятель искусств Беларуси Лилия Батырева.



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Заявки на нынешний конкурс прислали 38 молодых музыкантов из пяти стран, в том числе Беларуси, Азербайджана, Литвы, России, Украины. Участники будут состязаться в трех возрастных категориях от 12 до 24 лет. Они должны будут наизусть исполнить полифоническую музыку Баха (сюиты, партиты, прелюдии, фуги), сонатное allegro венских классиков (Гайдна, Моцарта, Бетховена), композицию свободной формы по выбору, произведение белорусского композитора ХІХ-ХХІ веков. Программа выступления в зависимости от возраста участника рассчитана на 20-25 минут.

Международное жюри возглавит заведующий кафедрой специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки доцент Владимир Дулов. Вместе с ним оценивать мастерство молодых пианистов будут польский композитор, пианист-виртуоз Константин Виленский; доцент кафедры специального фортепиано Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, лауреат международных конкурсов Ирина Хрулькова; профессор Литовской академии музыки и театра Вероника Витайте.

После прослушивания конкурсных программ в академическом зале Брестского музыкального колледжа имени Г. Ширмы состоятся вечерние концерты членов жюри. Так, Ирина Хрулькова сыграет 15 марта шесть пьес из соч. 51 Чайковского, сонату Моцарта, этюды Шопена, сборник пьес Листа из цикла "Годы странствий" и его фортепианную транскрипцию полонеза из оперы Чайковского "Евгений Онегин". Председатель жюри Владимир Дулов на торжественном открытии конкурса, которое состоится в Брестском академическом театре драмы 13 марта, исполнит концерт Брамса для фортепиано с оркестром ре минор.

Конкурс проводится с целью увековечения памяти великого пианиста XX века, который не однажды бывал и выступал в Бресте, повышения уровня профессионального исполнительского мастерства молодых пианистов, пропаганды творчества мировых классиков и белорусских композиторов, популяризации разных исполнительских школ, встреч с выдающимися мастерами фортепианного искусства XXІ века.

На закрытии форума 20 марта в БАТД народный артист Беларуси профессор Игорь Оловников даст большой концерт в честь дня рождения выдающегося пианиста ХХ века. Прозвучат произведения, которые любил исполнять Рихтер: соната "Апассионата" Бетховена, ноктюрн и баркарола Шопена, симфонические этюды Шумана. Завершит концерт сюита для двух фортепиано к опере Бизе "Кармен" в авторской обработке.

Международный конкурс молодых пианистов имени Святослава Рихтера проводится один раз в два года.

Организаторами мероприятия выступают Брестский горисполком, областное музыкальное общество, Брестский государственный музыкальный колледж имени Г. Ширмы.