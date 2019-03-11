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Завершается строительство новой школы в ЮЗМР-2 города Бреста
12.03.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Строительство новой школы на 1480 учащихся в ЮЗМР-2 в Бресте.
Планируется, что объект будет сдан в августе 2019-го года.
Последние 2 фото Ясли-сад №7 через дорогу от школы.
А вот и сферопанорама:
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Строительство новой школы на 1480 учащихся в ЮЗМР-2 в Бресте. Планируется, что объект будет сдан в августе 2019-го года. Последние 2 фото Ясли-сад №7 через дорогу...
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