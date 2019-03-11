Посевная кампания началась в Брестской области

Хозяйства Брестской области массово приступили к севу ранних яровых зерновых и зренобобовых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.



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Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых ведется практически во всех районах, за исключением Барановичского, Жабинковского, Ивацевичского и Ляховичского. По состоянию на 11 марта яровые посеяны на площади 3,5 тыс. га, что составляет 3% к плану. В том числе под овсом занято почти 2 тыс. га, ячменем - около 1 тыс. га, зернобобовыми (в основном горох) - около 500 га. В лидерах посевной кампании Брестский район, где яровыми засеяна уже практически пятая часть плановых площадей. В Малоритском районе ранние яровые посеяны на 8% площадей, в Кобринском - на 6%.

В этом году ранние яровые зерновые и зернобобовые в Брестской области планируется посеять на 125,5 тыс. га. В целом же план ярового сева составляет 405,8 тыс. га. Погодные условия способствовали раннему началу весенних полевых работ в регионе. Так, посевная кампания началась практически на три недели раньше прошлогоднего. Сейчас сельхозорганизации активно ведут работы по сохранению влаги в почве. Культивация полей проведена на площади 26,4 тыс. га.

Продолжается сев многолетних трав. На сегодня ими засеяно почти 10 тыс. га, или 17% к плану. Это в шесть раз больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Параллельно с севом аграрии вносят органику на поля, ведут подкормку озимых, сенокосов и пастбищ. Уже подкормлено 20% посевов озимых зерновых культур и 22% озимого рапса. На 11 марта прошлого года к этому агроприему в хозяйствах еще даже не приступали.