Когда Мстиславская поликлиника «справит» новоселье?

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Закрытие на ремонт поликлиники УЗ «Мстиславская ЦРБ» в конце 2017 года в связи с аварийным состоянием стало для всех жителей района неожиданностью. Прошло больше года, но ремонтные работы пока не начаты. Мы попробовали выяснить, будет ли и когда произведён ремонт, была ли иная возможность организации работы по приёму пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, врачами поликлиники?





Как нам стало известно, в результате проведения ежегодного сезонного осмотра осенью 2017 года в учреждении здравоохранения «Мстиславская ЦРБ» был выявлен ряд дефектов несущих конструкций здания поликлиники. На основании этого было проведено детальное техническое обследование здания с выдачей технического заключения.

— Было установлено, что в здании помещения поликлиники имеются несущие конструкции V категории технического состояния (высокий риск возникновения аварийной ситуации и прогрессирующего обрушения), — конкретизирует результаты обследования заместитель председателя райисполкома Виталий Шматов. — Значительная часть конструкции здания имеет IV категорию технического состояния (участки наружных стен, несущие элементы покрытия, плиты перекрытий подвала).

На основании выданного заключения 1 декабря 2017 года комиссией по чрезвычайным ситуациям при Мстиславском райисполкоме было принято решение о признании здания поликлиники в аварийно-опасном состоянии. Одновременно были приняты меры в УЗ «МЦРБ» о немедленном расселении врачебных кабинетов и ограничении присутствия людей в здании поликлиники. Для проведения противоаварийных ремонтно-восстановительных работ разработана проектно-сметная документация. В связи со сложностью объекта и проведения дополнительных геологических и геодезических изысканий разработка проектной документации потребовала длительного времени.

В настоящее время документация готова, она прошла государственную экспертизу. Сметная стоимость капитального ремонта с модернизацией помещений поликлиники составляет свыше 2,5 млн руб.

Сейчас проводится открытый конкурс по выбору генерального подрядчика по проведению вышеуказанных работ. Его завершение намечено на 18 марта этого года, после чего станет известна генподрядная организация, которая будет осуществлять капитальный ремонт по снятию аварийной ситуации и проведению модернизации здания поликлиники в рамках выделенного финансирования.

Во время ремонта также будут заменены опасные перекрытия, укреплён фундамент здания, произведена замена инженерных сетей и лифта.

Решение об организации работы по приёму пациентов и оказания им необходимой помощи в том варианте, который существует сегодня, было принято коллегиально руководством учреждения здравоохранения и райисполкома. Вопрос «расселения» кабинетов поликлиники и отделений больницы был согласован с санитарными службами, о чём имеется официальное письмо №1659 от 18.12.2017, утверждённое главным врачом учреждения здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии» Виталием Нестеренко.

За период функционирования больницы во внештатном режиме официальных жалоб и претензий на неудобства или некачественное оказание помощи от пациентов руководству больницы не поступало.