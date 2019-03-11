В Горецком районе – сбор вторичных материальных ресурсов

Весь март на территории Горецкого района проходит месячник по сбору вторичных материальных ресурсов (ВМР).

Райисполком поручил руководителям предприятий, организаций и учреждений, председателям сельисполкомов обеспечить до 1 апреля сдачу ВМР в объеме не меньше 25% от задания.

Акции по сбору ВМР будут организованы среди учащихся школ района. Горецкая районная инспекция природных ресурсов и окружающей среды проверит, как заготавливаются отходы изношенных шин и отработанных масел.