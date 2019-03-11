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Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в феврале

12.03.2019 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в феврале
Фото из открытых источников

Среди продуктов питания больше всего подешевели цитрусовые (на 5,41%), груши (на 4,75%), виноград (на 2,82%), свинина (кроме бескостного мяса) - на 1,84%, сахар-песок (на 1,71%). Подорожали свежие огурцы (на 32,22%), свежая белокочанная капуста (на 12,59%), бананы (на 9,52%). Овощи стали дороже на 11,31%, фрукты - на 2,19%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,2%.

Табачные изделия стали дороже на 0,35%, алкогольные напитки - на 0,92%.

Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в феврале Средняя зарплата в январе в Беларуси составила 981,6 рубля

Одежда подорожала на 0,17%, обувь подешевела на 1,07%. При этом мужские меховые шапки подешевели на 3,97%, женские зимние пальто, дубленки и шубы (полушубки) из искусственного меха - более чем на 3%, детские юбки из смесовых тканей или трикотажного полотна - на 3,25%, женские зимние сапоги на низком каблуке - на 3,63%.

Что касается услуг, то в среднем они подорожали на 3,2%. Самым заметным было увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги (на 10,35%). Больше всего подорожали сетевой газ (на 25,57%), электроснабжение (на 17,06%), пользование лифтом (на 7,29%). Подешевели услуги железнодорожного пассажирского транспорта в международном сообщении (на 3,25%). Как сообщалось, инфляция в Беларуси в феврале составила 1,3%.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Больше всего подорожали свежие огурцы и сетевой газ, подешевели цитрусовые и груши.
 
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