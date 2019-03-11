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Внимание: подрывы!

12.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Весь март в рабочие дни с 7 до 16 часов на подрывной площадке полигона «Осиповичский» войсковой части 12147 — плановые подрывные работы.

Внимание: подрывы!

За час до начала подрыва здесь поднимается красный флаг и выставляется оцепление, за 10 минут — подаются условный звуковой сигнал автомобиля или удары в гильзу продолжительностью 2-3 минуты.

В указанное время категорически запрещается появление людей, проезд техники, выгул скота и производство сельхозработ на территории полигона радиусом не менее 2 километров.

 
 
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Весь март в рабочие дни с 7 до 16 часов на подрывной площадке полигона «Осиповичский» войсковой части 12147 — плановые подрывные работы. За час до начала подрыва...
 
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