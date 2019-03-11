|
Президент Алжира отказался идти на пятый срок на фоне протестов. Он был у власти на 5 лет меньше Лукашенко
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил, что отказывается от участия в ближайших выборах — в случае переизбрания это был бы его пятый президентский срок.
Сами выборы, запланированные на 18 апреля, Бутефлика тоже перенес. Он заявил, что они будут проведены после того, как будет разработан проект новой конституции страны.
В Алжире с середины февраля десятки тысяч человек участвуют в массовых протестах. Демонстрации начались после того, как Бутефлика объявил о своем желании переизбраться на пост президента.
Бутефлика занимает пост президента Алжира с 1999 года. В 2008 году, когда его второй срок подходил к концу, в стране была принята новая конституция, отменяющая ограничение на количество президентских сроков для одного человека, передает
Предыдущие выборы он выигрывал с большим отрывом от остальных кандидатов, все четыре раза оппоненты заявляли о массовых фальсификациях, передает
После перенесенного в 2013 году инсульта Бутефлика редко появляется на публике, предыдущую присягу он принимал, сидя в инвалидном кресле.
Бутефлика известен своей борьбой за независимость Алжира от Франции в 50-х годах прошлого века. А в начале 2000-х он положил конец гражданской войне, начавшейся в 1991 году и унесшей жизни около 150 тыс. человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Алжира отказался идти на пятый срок на фоне протестов. Он был у власти на 5 лет меньше Лукашенко
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил, что отказывается от участия в ближайших выборах — в случае переизбрания это был бы его пятый президентский срок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)