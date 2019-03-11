Президент Алжира отказался идти на пятый срок на фоне протестов. Он был у власти на 5 лет меньше Лукашенко









Сами выборы, запланированные на 18 апреля, Бутефлика тоже перенес. Он заявил, что они будут проведены после того, как будет разработан проект новой конституции страны.





В Алжире с середины февраля десятки тысяч человек участвуют в массовых протестах. Демонстрации начались после того, как Бутефлика объявил о своем желании переизбраться на пост президента.





meduza.io Бутефлика занимает пост президента Алжира с 1999 года. В 2008 году, когда его второй срок подходил к концу, в стране была принята новая конституция, отменяющая ограничение на количество президентских сроков для одного человека, передает







