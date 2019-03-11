Видеофакт: Фанаты минского «Динамо» мощно вернулись на сектор





пишет «Трибуна». Стартовый матч минского «Динамо» в сезоне-2019 получился для команды Сергея Пилипчука удачным – «бело-голубые» в первом четвертьфинальном поединке обыграли «Слуцк» 2:0. Встреча имела одну особенность: фанаты «бело-голубых» прекратили бойкот и вернулись на сектор,«Трибуна».





Болельщики активно поддерживали своих любимцев, а после финального свистка вместе с футболистами отпраздновали победу. Получилось мощно.





Возвращение фан-сектора пришлось по душе игрокам «Динамо». «Спасибо большое нашим болельщикам. Очень круто играть при такой атмосфере, даже мурашки по коже. Небо и земля по сравнению с тем, что было год назад! Раньше, считай, играли в тишине – сейчас все иначе», – поделился впечатлениями защитник минчан Игорь Шитов.