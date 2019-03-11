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Госпакеты акций 8 ОАО выставлены на продажу в Беларуси

12.03.2019 10:37 — Разное | БДГ  
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На продажу выставлены восемь открытых акционерных обществ, среди которых «Беллегпромпроект», «Бобруйская обувная фабрика» и другие. Первый аукцион пройдет 25 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета по имуществу Беларуси.

На сайте можно ознакомиться с начальной ценой продажи, узнать долю государства в уставном фонде, размер уставного фонда, размер задатка. Есть информация о деятельности выставленных на продажу ОАО, о находящихся в их пользовании земельных участках, капитальных строениях, а также о показателях платежеспособности. Здесь же объясняется, как принять участие в торгах.

Единственным участникам аукционов предоставлено право приобретения ценных бумаг по начальной цене продажи, увеличенной на 5%.

Кроме названных, продаются также «Завод Промбурвод», «Минский Промтранспроект», «МинскСортСемОвощ», «Мотекс», «СУМ – 96» и «ЦАУК».

 
 
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На продажу выставлены восемь открытых акционерных обществ, среди которых «Беллегпромпроект», «Бобруйская обувная фабрика» и другие. Первый аукцион пройдет 25...
 
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