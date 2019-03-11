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Госпакеты акций 8 ОАО выставлены на продажу в Беларуси
На продажу выставлены восемь открытых акционерных обществ, среди которых «Беллегпромпроект», «Бобруйская обувная фабрика» и другие. Первый аукцион пройдет 25 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Об этом
На
Единственным участникам аукционов предоставлено право приобретения ценных бумаг по начальной цене продажи, увеличенной на 5%.
Кроме названных, продаются также «Завод Промбурвод», «Минский Промтранспроект», «МинскСортСемОвощ», «Мотекс», «СУМ – 96» и «ЦАУК».
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На продажу выставлены восемь открытых акционерных обществ, среди которых «Беллегпромпроект», «Бобруйская обувная фабрика» и другие. Первый аукцион пройдет 25...
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