В Беларуси могут начать продавать топливо в мелкой таре

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По словам парламентария, пожелания о целесообразности продажи автомобильного топлива в сельских магазинах неоднократно высказывали избиратели. Если организация такой торговли не потребует значительных затрат, то эту возможность для сельских жителей можно приветствовать.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим», во время совещания отметил, что для реализации такого проекта необходимо подробно проанализировать требования законодательства в данной области, техническую часть производства по фасовке автомобильного топлива, формирование конечной цены фасованного топлива с учетом затрат на его производство, доставку, хранение и реализацию, а также возможности сельской торговой сети по реализации такого товара.