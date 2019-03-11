﻿ В Беларуси могут начать продавать топливо в мелкой таре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси могут начать продавать топливо в мелкой таре

12.03.2019 10:05 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси могут начать продавать топливо в мелкой таре
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

По словам парламентария, пожелания о целесообразности продажи автомобильного топлива в сельских магазинах неоднократно высказывали избиратели. Если организация такой торговли не потребует значительных затрат, то эту возможность для сельских жителей можно приветствовать.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим», во время совещания отметил, что для реализации такого проекта необходимо подробно проанализировать требования законодательства в данной области, техническую часть производства по фасовке автомобильного топлива, формирование конечной цены фасованного топлива с учетом затрат на его производство, доставку, хранение и реализацию, а также возможности сельской торговой сети по реализации такого товара.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На межведомственном совещании в концерне Белнефтехим рассмотрели вопрос организации продажи нефтепродуктов в фасованном виде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Алжира отказался идти на пятый срок на фоне протестов. Он был у власти на 5 лет меньше Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика