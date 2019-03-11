ГАИ предупреждает о наступлении мотосезона и призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила



Весной у Госавтоинспекции появляется ещё одна важная задача. Она направлена на профилактику ДТП с участием мотоциклистов, призывает водителей автомобилей внимательнее относиться к вопросу безопасности на дорогах.

С наступлением теплой погоды на дорогах появляется все больше двухколесных транспортных средств, одновременно растет и количество ДТП, вызванных тем, что водители автомобилей вовремя не замечают лавирующих в потоке мотоциклистов и скутеристов.

Как отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко, статистика смертности в подобных авариях чрезвычайно высока, ведь в отличие от водителя автомобиля, мотоциклист не защищен кузовом и средствами пассивной безопасности, да и мотоцикл не так устойчив, как четырехколесное транспортное средство. Если при незначительной аварии автомобилист чаще всего рискует только своим авто, то мотоциклист рискует жизнью.

В основном, аварии с участием двухколесного транспорта происходят по вине самих мотоциклистов.

Так, 27 июля 2018 года на ул. Первомайской в деревне Озаричи Пинского района, водитель 1993 г.р., управляя незарегистрированным мотоциклом «Днепр МТ-10», двигаясь со стороны ул. Заводской в направлении автодороги Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин, на закруглённом участке автодороги не справился с управлением мотоцикла, съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил столкновение с деревом и заборным ограждением, в результате чего получил телесные повреждения.

Ещё один случай произошел 14 августа 2018 года. Мотоциклист 1982 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом «Кавасаки ZZ-R». Совместно с пассажиром 1988 г.р., двигаясь по 01 км автодороги Н-252 Ставок — Красиево Пинского района, со стороны д. Ставок в направлении д. Красиево, на закруглённом влево участке автодороги, не справился с управлением мотоцикла, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. в результате чего пассажир от полученных травм, скончался на месте происшествия, водитель был доставлен бригадой СМП в реанимационное отделение Пинской ЦБ.

В большинстве случаев причиной трагических происшествий нередко становится небрежность водителей двухколесной техники, которые, превышая скоростной режим, производят маневры на дороге, пренебрегая дорожными знаками и дорожной разметкой.

Уважаемые автомобилисты! Из-за большой удельной мощности (мощности на единицу веса), а также малой парусности (лобового аэродинамического сопротивления) мотоциклы обладают отличной динамикой и быстроходностью, а стало быть, в оценке скорости мотоциклиста легко ошибиться. Кажется, что он еще далеко, но, бросив взгляд через пару секунд, вы обнаружите, что он уже в непосредственной и опасной близости от вас.

Мотоциклисты более восприимчивы к отрицательным дорожным условиям: выбоины, мокрая листва, масляные пятна на дороге, рельсы при пересечении улиц — все это дополнительные факторы риска для них. Кроме того, мотоциклисты обязаны носить на голове защитный шлем, который в значительной мере сужает угол обзора и заглушает дорожный шум, создавая иллюзию одиночества на дороге.

Наконец, мотоциклисту нужно значительно больше места для маневра, чем водителю автомобиля. Такова особенность движения двухколесного транспортного средства, которое вынуждено при поворотах совершать наклоны внутрь криволинейной траектории движения.

Советы участников дорожного движения друг другу

Мотоциклистам:

Если зиму не ездил — считай, навыки уже утерял. Придется потихоньку начинать все сначала.

Не торопись выгонять мотоцикл из гаража! Сухая, но еще холодная дорога для мотоцикла по-прежнему опасна. Особенно бойся обочин с талым снегом, под водой может оказаться лед.

Никогда не обгоняй справа — много погибших именно в результате этого маневра.

Тренируйся во дворах. Научись правильно падать. Без этого умения не выходи на трассу!

Всегда надевай полную защитную экипировку.

Помни: езда по разделительной полосе в пробке — смертельно опасная штука.

Смертельны также старт «с прокруткой» со светофора, когда едва вспыхнул «зеленый», и попытка проскочить на «желтый» на большом перекрестке. Запомни, ты не на автомобиле, тебя плохо видят водители.

Крайне опасно превышение скорости на городских улицах — пешеходы тебя тоже плохо видят, особенно, когда ты появляешься внезапно.

Автомобилистам:

Мотоциклисты (скутеры) любят ездить в правой полосе между автомобилем и тротуаром, поэтому при повороте направо обязательно посмотрите в зеркало, не собирается ли мотоциклист обгонять.

Часто в пробках мотоциклисты пристраиваются в хвост, чтобы при удобном моменте проскочить между двумя машинами, и оказываются в мертвой зоне. Старайтесь не терять их из виду.

«Двухколесные» вообще менее заметны на дороге. Будьте всегда готовы к вылетевшему из-за спины байкеру.

Осторожно меняйте полосу движения, а в момент остановки, прежде чем открыть дверь, посмотрите внимательно в зеркало заднего вида. Мотоциклисты часто гоняют впритирку, им это сделать проще, а риск остаться без двери или зеркала очень велик.

Если заметили за рулем мощного мотоцикла подростка, лучше объехать его стороной. Остановить его вы все равно не сможете, поэтому лучше не искать приключений.

Старайтесь, как бы ни вел себя на дороге мотоциклист, не подрезать и не провоцировать его на ситуации, при которых он может упасть. Иначе может последовать долгий «разбор полетов» с участием сотрудников ГАИ, судебными тяжбами и проч.

Старайтесь быть снисходительными: ведь мотоциклист заведомо в неравном с вами положении, менее устойчив на трассе, а при резком газе вообще легко теряет управление.

Провоцируя «надоевшего» мотоциклиста на какие-либо опасные для него действия, представьте на минуту: а вдруг это ваш родственник, близкий вам или вашим друзьям человек? Постарайтесь понять мотоциклиста — ведь и вы тоже когда-то были молодым…

Интересно, что они (мотоциклисты) всё понимают, но поступают с точностью до наоборот и забывают главную дорожную заповедь — «Будь осторожен!».

И помните, мотоциклист без опыта — сам по себе опасная штука, а с нашими дорогами – особенно!

Радуйтесь простору, воле и скорости, но не забывайте, что на дороге вы не одни, значит, Правила дорожного движения никто не отменял!

Безопасных вам дорог!