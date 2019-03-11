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ГАИ предупреждает о наступлении мотосезона и призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила
12.03.2019 — Разное | Полесская правда
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С наступлением теплой погоды на дорогах появляется все больше двухколесных транспортных средств, одновременно растет и количество ДТП, вызванных тем, что водители автомобилей вовремя не замечают лавирующих в потоке мотоциклистов и скутеристов.
Как отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко, статистика смертности в подобных авариях чрезвычайно высока, ведь в отличие от водителя автомобиля, мотоциклист не защищен кузовом и средствами пассивной безопасности, да и мотоцикл не так устойчив, как четырехколесное транспортное средство. Если при незначительной аварии автомобилист чаще всего рискует только своим авто, то мотоциклист рискует жизнью.
Так, 27 июля 2018 года на ул. Первомайской в деревне Озаричи Пинского района, водитель 1993 г.р., управляя незарегистрированным мотоциклом «Днепр МТ-10», двигаясь со стороны ул. Заводской в направлении автодороги Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин, на закруглённом участке автодороги не справился с управлением мотоцикла, съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил столкновение с деревом и заборным ограждением, в результате чего получил телесные повреждения.
Ещё один случай произошел 14 августа 2018 года. Мотоциклист 1982 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом «Кавасаки ZZ-R». Совместно с пассажиром 1988 г.р., двигаясь по 01 км автодороги Н-252 Ставок — Красиево Пинского района, со стороны д. Ставок в направлении д. Красиево, на закруглённом влево участке автодороги, не справился с управлением мотоцикла, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. в результате чего пассажир от полученных травм, скончался на месте происшествия, водитель был доставлен бригадой СМП в реанимационное отделение Пинской ЦБ.
Уважаемые автомобилисты! Из-за большой удельной мощности (мощности на единицу веса), а также малой парусности (лобового аэродинамического сопротивления) мотоциклы обладают отличной динамикой и быстроходностью, а стало быть, в оценке скорости мотоциклиста легко ошибиться. Кажется, что он еще далеко, но, бросив взгляд через пару секунд, вы обнаружите, что он уже в непосредственной и опасной близости от вас.
Мотоциклисты более восприимчивы к отрицательным дорожным условиям: выбоины, мокрая листва, масляные пятна на дороге, рельсы при пересечении улиц — все это дополнительные факторы риска для них. Кроме того, мотоциклисты обязаны носить на голове защитный шлем, который в значительной мере сужает угол обзора и заглушает дорожный шум, создавая иллюзию одиночества на дороге.
Наконец, мотоциклисту нужно значительно больше места для маневра, чем водителю автомобиля. Такова особенность движения двухколесного транспортного средства, которое вынуждено при поворотах совершать наклоны внутрь криволинейной траектории движения.
Советы участников дорожного движения друг другу
Мотоциклистам:
Автомобилистам:
Безопасных вам дорог!
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