В Москве заложили капсулу на месте будущего дома дипломатов Беларуси

Церемония закладки капсулы с посланием грядущим поколениям в фундамент жилого комплекса для сотрудников дипмиссии Беларуси состоялась в Москве, сообщается на сайте посольства Республики Беларусь в России.

Капсулу заложили на территории муниципального образования Богородское Восточного административного округа Москвы.

«Мы строим не просто жилой комплекс посольства Беларуси в Москве, мы строим наш общий белорусско-российский дом. Передаем вам главную духовную ценность – великий дух патриотизма и любви к Родине. Живите в мире и согласии. И помните, вы – дети Беларуси и России!», – говорится в послании.

Копии послания и капсулы переданы в музей Делового и культурного комплекса посольства.

Жилой комплекс для сотрудников дипмиссии возводится на границе с Национальным парком «Лосиный остров».

Проектом предусмотрено строительство 21-этажного жилого дома с физкультурно-оздоровительным комплексом, подземным и наземным паркингом. Строительство планируется завершить к концу 2020 года.