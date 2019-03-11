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В Москве заложили капсулу на месте будущего дома дипломатов Беларуси

12.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Церемония закладки капсулы с посланием грядущим поколениям в фундамент жилого комплекса для сотрудников дипмиссии Беларуси состоялась в Москве, сообщается на сайте посольства Республики Беларусь в России.

Капсулу заложили на территории муниципального образования Богородское Восточного административного округа Москвы. 

«Мы строим не просто жилой комплекс посольства Беларуси в Москве, мы строим наш общий белорусско-российский дом. Передаем вам главную духовную ценность – великий дух патриотизма и любви к Родине. Живите в мире и согласии. И помните, вы – дети Беларуси и России!», – говорится в послании.

Копии послания и капсулы переданы в музей Делового и культурного комплекса посольства.

Жилой комплекс для сотрудников дипмиссии возводится на границе с Национальным парком «Лосиный остров». 

Проектом предусмотрено строительство 21-этажного жилого дома с физкультурно-оздоровительным комплексом, подземным и наземным паркингом. Строительство планируется завершить к концу 2020 года.




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Капсулу с посланием грядущим поколениям заложили на территории муниципального образования Богородское Восточного административного округа.
 
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