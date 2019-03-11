|
Белорусская кухня со вкусом истории!
12.03.2019 10:36 — Разное | Аргументы и факты
Национальная белорусская кухня формировалась в течении многих столетий. Большую часть белорусской кухни составляют блюда из тертого картофеля: драники, колдуны, клёцки и многое другое.
Потребления мяса в древности у народа, было незначительное, большую часть использовались грибы, причем сушёные, сало как и у наших соседей украинцев.
А сколько новых разнообразных блюд в современной белорусской кухне.
Наш портал
Новое для себя открывай, заходи на Places.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АиФ Национальная белорусская кухня формировалась в течении многих столетий. Большую часть белорусской кухни...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)