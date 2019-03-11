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Белорусская кухня со вкусом истории!

12.03.2019 10:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусская кухня со вкусом истории!
АиФ

Национальная белорусская кухня формировалась в течении многих столетий. Большую часть белорусской кухни составляют блюда из тертого картофеля: драники, колдуны, клёцки и многое другое.

Потребления мяса в древности у народа, было незначительное, большую часть использовались грибы, причем сушёные, сало как и у наших соседей украинцев.

А сколько новых разнообразных блюд в современной белорусской кухне.

Наш портал www.places.by собрал для Вас рецепты белорусской кухни, чтобы показать всему народу насколько разнообразна и многогранна белорусская гастрономия.

Белорусская кухня со вкусом истории!
 

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АиФ Национальная белорусская кухня формировалась в течении многих столетий. Большую часть белорусской кухни...
 
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