Белорусская кухня со вкусом истории!

Национальная белорусская кухня формировалась в течении многих столетий. Большую часть белорусской кухни составляют блюда из тертого картофеля: драники, колдуны, клёцки и многое другое.

Потребления мяса в древности у народа, было незначительное, большую часть использовались грибы, причем сушёные, сало как и у наших соседей украинцев.

А сколько новых разнообразных блюд в современной белорусской кухне.

Наш портал www.places.by собрал для Вас рецепты белорусской кухни , чтобы показать всему народу насколько разнообразна и многогранна белорусская гастрономия.





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