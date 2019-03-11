Минчанин выехал из деревни Кореличского района и пропал

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин выехал из деревни в Кореличском районе Гродненской области и пропал. Его поисками занимается милиция. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Разыскивается без вести пропавший 22-летний житель Минска Владислав Левинштейн. "Молодой человек 7 марта направился в Минск из деревни Трощицы Кореличского района и пропал. Предположительно, он может находиться в поселке Привольный под Минском", - проинформировали в МВД.

Рост парня около 180 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые. Был одет в черную или темно-синюю куртку, черные джинсы, темные зимние ботинки, черную шапку. При себе мог иметь сумку для ноутбука.

Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам +37529-7857983, 80159621442 либо по номеру 102.-0-