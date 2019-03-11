В Волковысском районе начальник молочно-товарного комплекса похитил 175 килограммов мяса





В январе начальник молочно-товарного комплекса, входящего в состав одной из крупнейших сельскохозяйственных организаций Гродненской области, злоупотребляя своими служебными полномочиями, совершил хищение 175 килограммов говядины, стоимостью 648,73 руб.

С целью сокрытия факта хищения начальник составил заведомо подложный документ — акт на выбытие животных и птицы, в которых указал не соответствующие действительности сведения, и представил их на подпись директору филиала. Мясо без проведения ветеринарных исследований реализовано за наличный расчет физическому лицу.

По материалам Волковысской финансовой милиции в январе 2019 года возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» и ч. 1 ст. 427 «Служебный подлог», связанные с хищением мяса и приписками в одном из сельхозпредприятий нашего района.

сообщает Гродненская правда. Санкция ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до четырех лет,Гродненская правда.