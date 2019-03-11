ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Волковысском районе начальник молочно-товарного комплекса похитил 175 килограммов мяса

12.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
В Волковысском районе начальник молочно-товарного комплекса похитил 175 килограммов мяса

В январе начальник молочно-товарного комплекса, входящего в состав одной из крупнейших сельскохозяйственных организаций Гродненской области, злоупотребляя своими служебными полномочиями, совершил хищение 175 килограммов говядины, стоимостью 648,73 руб. 
 
С целью сокрытия факта хищения начальник составил заведомо подложный документ — акт на выбытие животных и птицы, в которых указал не соответствующие действительности сведения, и представил их на подпись директору филиала. Мясо без проведения ветеринарных исследований реализовано за наличный расчет физическому лицу.
 
По материалам Волковысской финансовой милиции в январе 2019 года возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» и ч. 1 ст. 427 «Служебный подлог», связанные с хищением мяса и приписками в одном из сельхозпредприятий нашего района.
 
Санкция ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает Гродненская правда.
 
 
 
Подпишитесь на наш канал в 
 
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе начальник молочно-товарного комплекса, входящего в состав одной из крупнейших сельскохозяйственных организаций...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юные сенненцы изучать Конституцию Республики Беларусь начинают ещё в начальных классах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика