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Всемирной паутине - 30 лет

12.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Всемирной паутине - 30 лет

Двенадцатого марта в мире отмечают важную дату - 30 лет создания «Всемирной паутины». Ее изобретателем считается британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в то время в Европейской организации по ядерным исследованиям. «Всемирная паутина» стала настоящей революцией для своего времени в сфере обмена данными и послужила мощным толком для развития информационных технологий.

Благодаря «Всемирной паутине» люди получили возможность общаться в реальном времени вне зависимости от разделяющих их расстояний, получать информацию и доступ к базам данных.

 

 

 
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Двенадцатого марта в мире отмечают важную дату - 30 лет создания «Всемирной паутины». Ее изобретателем считается британский...
 
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