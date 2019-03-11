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Всемирной паутине - 30 лет
12.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
Двенадцатого марта в мире отмечают важную дату - 30 лет создания «Всемирной паутины». Ее изобретателем считается британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в то время в Европейской организации по ядерным исследованиям. «Всемирная паутина» стала настоящей революцией для своего времени в сфере обмена данными и послужила мощным толком для развития информационных технологий.
Благодаря «Всемирной паутине» люди получили возможность общаться в реальном времени вне зависимости от разделяющих их расстояний, получать информацию и доступ к базам данных.
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Двенадцатого марта в мире отмечают важную дату - 30 лет создания «Всемирной паутины». Ее изобретателем считается британский...
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