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Ямы на дорогах. Как автовладельцу возместить причиненный ущерб?

12.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Ямы на дорогах. Как автовладельцу возместить причиненный ущерб?

Летом прошлого года на автодороге  Р-78 вблизи  агрогородка Старый Дворец Берестовицкого района из-под колеса автомобиля  вылетел камень, который угодил в ветровое стекло встречного автомобиля.  Владелица последнего и подала иск в суд с требованием к дорожникам  возместить ущерб. Дело в том, что накануне одна из дорожных организаций Волковыска  делала поверхностную обработку дорожного покрытия, после чего  вылетевшим из-под колеса камнем и было разбито ветровое стекло. В результате в суде Волковысского района стороны  заключили мировое соглашение, согласно которому  РУП «Гродноавтодор» выплатил пострадавшей 400 рублей  в качестве возмещения за причиненный ущерб.

Подобное дело рассматривалось в суде Октябрьского района города Гродно. В январе прошлого года на улице Репина автомобиль Фиат въехал в образовавшуюся на проезжей части просадку дорожного покрытия возле смотрового колодца.  Место это не было обозначено соответствующими знаками. Автомобиль отбросило на припаркованный неподалеку Ситроен, который и был поврежден, сообщает Гродненская правда.
 
Владелец Ситроена подал иск в суд, потребовав возместить материальный ущерб в сумме более трех тысяч рублей, а также издержки по эвакуации автомобиля, за оказание юридической помощи и подачу искового заявления в суд.  Однако водитель Фиата эти требования не признал, не считая себя виновным в совершении ДТП. В результате суд не удовлетворил иск. А ущерб, как и другие предъявленные к уплате платежи владельцам пострадавшего в ДТП автомобиля по решению суда должно выплатить Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство.
 
Ямы на дорогах. Как автовладельцу возместить причиненный ущерб?
 
Большую опасность на дороге представляют открытые канализационные люки. Порой  это может привести не только к повреждению автомобиля, но и к серьезной аварии. Можно ли в этом случае найти виновного и потребовать возместить причиненный ущерб? Оказывается, можно. Автовладельцы знают это, и пользуются своим правом. В мае прошлого года в Лиде на улице Свердлова водитель Рено Лагуна наехал на открытый канализационный люк вначале передним, а затем и задним правым колесом. Автомобиль в результате наезда получил технические повреждения. Владелец авто подал иск в суд Лидского района. В результате заключенного с СМТ №19 мирового соглашения пострадавшая сторона получила  в счет возмещения ущерба  почти 700 рублей.
 
Как пояснили в Госавтоинспекции, поврежденное дорожное покрытие чаще всего встречается в конце зимы – начале весны. Снег уже сошел, а ямочный ремонт на дорогах только-только начинается.  Чаще  всего  подвергается разрушению  дорожное покрытие мостов, а также дворовые территории. Сотрудники ГАИ регулярно вносят предписания дорожным организациям о необходимости  устранения выявленных повреждений, составляются административные протоколы. С начала этого года в области на дорожные службы сотрудниками Госавтоинспекции составлено 55 протоколов за неудовлетворительное состояние дорог, в том числе 12 – в Гродно.
 
Ямы на дорогах. Как автовладельцу возместить причиненный ущерб?
 
 
 
 
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Теги: Гродно
 
 
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Летом прошлого года на автодороге  Р-78 вблизи  агрогородка Старый Дворец Берестовицкого района из-под колеса автомобиля ...
 
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