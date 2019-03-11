Ямы на дорогах. Как автовладельцу возместить причиненный ущерб?





Летом прошлого года на автодороге Р-78 вблизи агрогородка Старый Дворец Берестовицкого района из-под колеса автомобиля вылетел камень, который угодил в ветровое стекло встречного автомобиля. Владелица последнего и подала иск в суд с требованием к дорожникам возместить ущерб. Дело в том, что накануне одна из дорожных организаций Волковыска делала поверхностную обработку дорожного покрытия, после чего вылетевшим из-под колеса камнем и было разбито ветровое стекло. В результате в суде Волковысского района стороны заключили мировое соглашение, согласно которому РУП «Гродноавтодор» выплатил пострадавшей 400 рублей в качестве возмещения за причиненный ущерб.

сообщает Гродненская правда. Подобное дело рассматривалось в суде Октябрьского района города Гродно . В январе прошлого года на улице Репина автомобиль Фиат въехал в образовавшуюся на проезжей части просадку дорожного покрытия возле смотрового колодца. Место это не было обозначено соответствующими знаками. Автомобиль отбросило на припаркованный неподалеку Ситроен, который и был поврежден,Гродненская правда.

Владелец Ситроена подал иск в суд, потребовав возместить материальный ущерб в сумме более трех тысяч рублей, а также издержки по эвакуации автомобиля, за оказание юридической помощи и подачу искового заявления в суд. Однако водитель Фиата эти требования не признал, не считая себя виновным в совершении ДТП. В результате суд не удовлетворил иск. А ущерб, как и другие предъявленные к уплате платежи владельцам пострадавшего в ДТП автомобиля по решению суда должно выплатить Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство.

Большую опасность на дороге представляют открытые канализационные люки. Порой это может привести не только к повреждению автомобиля, но и к серьезной аварии. Можно ли в этом случае найти виновного и потребовать возместить причиненный ущерб? Оказывается, можно. Автовладельцы знают это, и пользуются своим правом. В мае прошлого года в Лиде на улице Свердлова водитель Рено Лагуна наехал на открытый канализационный люк вначале передним, а затем и задним правым колесом. Автомобиль в результате наезда получил технические повреждения. Владелец авто подал иск в суд Лидского района. В результате заключенного с СМТ №19 мирового соглашения пострадавшая сторона получила в счет возмещения ущерба почти 700 рублей.

ямочный ремонт на дорогах только-только начинается. Чаще всего подвергается разрушению дорожное покрытие мостов, а также дворовые территории. Сотрудники ГАИ регулярно вносят предписания дорожным организациям о необходимости устранения выявленных повреждений, составляются административные протоколы. С начала этого года в области на дорожные службы сотрудниками Госавтоинспекции составлено 55 протоколов за неудовлетворительное состояние дорог, в том числе 12 – в Гродно. Как пояснили в Госавтоинспекции, поврежденное дорожное покрытие чаще всего встречается в конце зимы – начале весны. Снег уже сошел, ана дорогах только-только начинается. Чаще всего подвергается разрушению дорожное покрытие мостов, а также дворовые территории. Сотрудники ГАИ регулярно вносят предписания дорожным организациям о необходимости устранения выявленных повреждений, составляются административные протоколы. С начала этого года в области на дорожные службы сотрудниками Госавтоинспекции составлено 55 протоколов за неудовлетворительное состояние дорог, в том числе 12 – в Гродно.