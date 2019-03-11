Совещание по охране труда на Белорусской железной дороге состоится в марте в Витебске

Совещание по охране труда на Белорусской железной дороге на тему: "Актуальные вопросы и современная экономика охраны труда в условиях совершенствования законодательного регулирования" состоится 20-21 марта в Витебске, сообщили в пресс-центре БЖД.

"Участникам мероприятия будет предложен ряд докладов по актуальным темам, среди которых: о состоянии условий и охраны труда, о состоянии охраны здоровья на Белорусской железной дороге, о состоянии промышленной и электробезопасности на БЖД, об организации работы по обеспечению работников БЖД средствами индивидуальной защиты", - проинформировали в пресс-центре.

Также, отметили там, предусмотрены выступления представителей органов государственного управления и иных профильных организаций, специалисты которых выступят с докладами на темы: "Твоя спина, твое здоровье", "Информационное обеспечение работы по охране труда", "Подготовка специалистов по охране труда" и др.

Кроме того, участникам совещания будет предложено ознакомиться с состоянием промышленной безопасности в Витебском регионе и посетить производственные объекты Витебского отделения белорусской магистрали, рассказали в пресс-центре.

Там уточнили, что мероприятие пройдет под руководством главного инженера Белорусской железной дороги Валерия Шубадерова. Среди его участников - специалисты по охране труда Белорусской железной дороги, представители министерств и ведомств Республики Беларусь. Также в совещании примут участие представители железнодорожных администраций из России, Казахстана, Литвы с целью обмена опытом организации работы по охране труда.

Как подчеркнули в БЖД, на белорусской магистрали проводится системная работа по совершенствованию управления охраной труда, созданию надлежащих условий охраны труда, принимаются меры, направленные на предупреждение случаев производственного травматизма. "Ежегодно разрабатывается комплекс мероприятий по обновлению и приведению материальной базы организаций в соответствие с требованиями законодательства, а также современными тенденциями развития. Также постоянно проводится расширенный анализ состояния охраны и условий труда в структурных подразделениях и организациях дороги, разрабатываются дополнительные мероприятия, методические рекомендации по их улучшению", - говорится в сообщении пресс-центра.

"Стало традиционным проведение тематических семинаров, а также смотра-конкурса состояния охраны труда. "Ежегодно на магистрали проводятся конкурсы в номинациях: "Лучшая организация Белорусской железной дороги по охране труда, культуре производства и благоустройству территории", "Лучшее рабочее место по охране труда и культуре производства", "Лучший специалист по охране труда". В рамках проведения совещания состоится награждение победителей дорожных смотров-конкурсов", - рассказали на предприятии.

Особое внимание, отметили там, уделяется обеспечению работников дороги специальной одеждой. "Ежегодно на заседании постоянно действующей рабочей группы по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты рассматриваются и принимаются новые модели специальной одежды, которая изготавливается в Могилевском филиале УП "Белжелдорснаб" Белорусской железной дороги", - проинформировали в пресс-центре.

В настоящее время, сообщили в БЖД, на магистрали работает более 260 специалистов по охране труда. "В 2018 году 6402 работника прошли повышение квалификации по вопросам охраны труда, промышленной и электробезопасности, охране здоровья. Приведено в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических нормативов 226 рабочих мест, что позволило улучшить условия труда 320 работникам, улучшены условия труда на 489 рабочих местах порядка 800 работникам, выведено из вредных и (или) опасных условий труда 537 рабочих мест. Проведено 26 семинаров, оборудовано 56 уголков по охране труда", - говорится в пресс-релизе Белорусской железной дороги.