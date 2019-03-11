ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нью-Мексико может стать первым американским штатом, субсидирующим продажи марихуаны

12.03.2019 10:24 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Группа сенаторов-республиканцев в американском штате Нью-Мексико предложила создать государственные магазины по продаже марихуаны, а также субсидировать продажу лечебного каннабиса для людей с низким достатком, пишет агентство Associated Press.

Законопроект предлагает направить доходы от продажи рекреационной марихуаны на оплату труда работников государственных торговых точек и на субсидии для тех, кто иначе не может себе позволить лечение препаратами на основе марихуаны.

При этом группа консервативно настроенных сенаторов-демократов пока мешает голосованию по законопроекту в Сенате.

"Это не наш главный приоритет", - считает сенатор от Демократической партии Джон Артур Смитт.

В США свободная продажа марихуаны легализована в 10 штатах, а также в городе Вашингтон, при этом в 25 штатах разрешено продавать медицинские препараты на основе марихуаны по рецепту врачей.

Нью-Мексико рассчитывает легализовать продажу до 28 грамм рекреационной марихуаны в одни руки и ввести налог в размере 17% на продажу конопли, не предназначенной для употребления в медицинских целях.

Руководство штата рассматривает возможность легализации конопли для увеличения налоговых поступлений в казну штата, которых не хватает на ряд социальных проектов, в том числе на то, чтобы поднять зарплаты учителям и увеличить расходы на государственное образование.

При этом данный законопроект, по мнению его авторов, позволит снизить налоги на медицинскую марихуану в штате.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа сенаторов-республиканцев в американском штате Нью-Мексико предложила создать государственные магазины по продаже марихуаны, а также субсидировать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика