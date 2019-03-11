Нью-Мексико может стать первым американским штатом, субсидирующим продажи марихуаны

Группа сенаторов-республиканцев в американском штате Нью-Мексико предложила создать государственные магазины по продаже марихуаны, а также субсидировать продажу лечебного каннабиса для людей с низким достатком, пишет агентство Associated Press.

Законопроект предлагает направить доходы от продажи рекреационной марихуаны на оплату труда работников государственных торговых точек и на субсидии для тех, кто иначе не может себе позволить лечение препаратами на основе марихуаны.

При этом группа консервативно настроенных сенаторов-демократов пока мешает голосованию по законопроекту в Сенате.

"Это не наш главный приоритет", - считает сенатор от Демократической партии Джон Артур Смитт.

В США свободная продажа марихуаны легализована в 10 штатах, а также в городе Вашингтон, при этом в 25 штатах разрешено продавать медицинские препараты на основе марихуаны по рецепту врачей.

Нью-Мексико рассчитывает легализовать продажу до 28 грамм рекреационной марихуаны в одни руки и ввести налог в размере 17% на продажу конопли, не предназначенной для употребления в медицинских целях.

Руководство штата рассматривает возможность легализации конопли для увеличения налоговых поступлений в казну штата, которых не хватает на ряд социальных проектов, в том числе на то, чтобы поднять зарплаты учителям и увеличить расходы на государственное образование.

При этом данный законопроект, по мнению его авторов, позволит снизить налоги на медицинскую марихуану в штате.