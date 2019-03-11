Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Белоруска Арина Соболенко одержала победу над украинской теннисисткой Лесей Цуренко и вышла в 1/8 финала престижного турнира в Индиан-Уэллсе.

Матч между Соболенко и Цуренко завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу белорусской спортсменки. Соболенко занимает 9-е место в рейтинге WTA, Цуренко – 28-е.



В следующем матче на пути к главному призу белоруске будет противостоять Ангелик Кербер из Германии (8-е место в рейтинге WTA). Матч между этими соперницами начнется около 6 утра по белорусскому времени 13 марта.