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Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Белоруска Арина Соболенко одержала победу над украинской теннисисткой Лесей Цуренко и вышла в 1/8 финала престижного турнира в Индиан-Уэллсе.
Матч между Соболенко и Цуренко завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу белорусской спортсменки. Соболенко занимает 9-е место в рейтинге WTA, Цуренко – 28-е.
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Белоруска Арина Соболенко одержала победу над украинской теннисисткой Лесей Цуренко и вышла в 1/8 финала престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч между Соболенко...
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