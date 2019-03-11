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УП "Брестоблгаз" провел благотворительную акцию в честь Дня спонтанного проявления доброты

12.03.2019 10:05 — Разное | Интерфакс  
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УП "Брестоблгаз" в рамках Дня спонтанного проявления доброты" организовал в аквацентре "Неон" акцию для детей с особенностями психофизического развития и их родителей, сообщается на сайте организации.

"У нас на предприятии равнодушных нет. Многие работники оказывают помощь. Отзывчивые, чуткие, душевные, участвуют во многих мероприятиях для деток и подростков с особенностями психофизического развития. Часто помогают, привозят подарки в территориальный центр социального обслуживания населения и центр коррекционно-­развивающего обучения и реабилитации "Веда". Эти акции нашли поддержку в лице генерального директора Евгения Казимирчика", - рассказал заместитель генерального директора по идеологической работе, общим и социальным вопросам УП "Брестоблгаз" Владимир Боровенко.

Воспитанникам центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда"  также были подарены сувениры с символикой предприятия.

День спонтанного проявления доброты – одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Отмечается 17 февраля. Этот праздник пока еще мало известен в Беларуси, но уже сегодня ряд компаний организуют к данному дню различные благотворительные мероприятия.

 

 
 
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УП "Брестоблгаз" в рамках Дня спонтанного проявления доброты" организовал в аквацентре "Неон" акцию для детей с особенностями психофизического развития и их...
 
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