УП "Брестоблгаз" в рамках Дня спонтанного проявления доброты" организовал в аквацентре "Неон" акцию для детей с особенностями психофизического развития и их родителей, сообщается на сайте организации.

"У нас на предприятии равнодушных нет. Многие работники оказывают помощь. Отзывчивые, чуткие, душевные, участвуют во многих мероприятиях для деток и подростков с особенностями психофизического развития. Часто помогают, привозят подарки в территориальный центр социального обслуживания населения и центр коррекционно-­развивающего обучения и реабилитации "Веда". Эти акции нашли поддержку в лице генерального директора Евгения Казимирчика", - рассказал заместитель генерального директора по идеологической работе, общим и социальным вопросам УП "Брестоблгаз" Владимир Боровенко.

Воспитанникам центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" также были подарены сувениры с символикой предприятия.

День спонтанного проявления доброты – одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Отмечается 17 февраля. Этот праздник пока еще мало известен в Беларуси, но уже сегодня ряд компаний организуют к данному дню различные благотворительные мероприятия.