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Ушел из жизни скульптор Андрей Заспицкий
Известный белорусский и советский скульптор Андрей Заспицкий ушел из жизни в возрасте 95 лет. Родные, коллеги и поклонники его таланта простились с ним 11 марта в Минске.
А.Заспицкий воевал в годы Великой отечественной войны, и не раз обращался к военной тематике в своем творчестве. Он создал такие известные композиции как "Партизанские тропы", "Партизан-подрывник", "Партизан отдыхает", "Присядем перед дорогой".
Композиция "Ленинские слова" была создана Андреем Заспицким к 50-летию первой русской революции. В 1955 году скульптор создал портрет Адама Мицкевича. В эти годы Андрей Заспицкий также принял участие в создании скульптур "Колхозница", "Солдат", "Партизанка" на башнях Привокзальной площади Минска. Он также является автором скульптуры "Инженер".
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Известный белорусский и советский скульптор Андрей Заспицкий ушел из жизни в возрасте 95 лет. Родные, коллеги и поклонники его таланта простились с ним 11 марта в...
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