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Ушел из жизни скульптор Андрей Заспицкий

12.03.2019 10:05 — Разное | Интерфакс  
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Известный белорусский и советский скульптор Андрей Заспицкий ушел из жизни в возрасте 95 лет. Родные, коллеги и поклонники его таланта простились с ним 11 марта в Минске.

Ушел из жизни скульптор Андрей Заспицкий
Заспицкий создал образы поэтессы Тетки в Острино, композитора Фредерика Шопена, народного белорусского поэта Янки Купалы и фонтан в одноименном парке (совместно с А. Аникейчиком и Л. Гумилевским), своего учителя скульптора Алексея Глебова, писателя Максима Горького в одноименном парке Минска (совместно с И. Миско и Н. Рыженковым), героев войны Шершнева, Шмырева, Бумажкова.

А.Заспицкий воевал в годы Великой отечественной войны, и не раз обращался к военной тематике в своем творчестве. Он создал такие известные композиции как "Партизанские тропы", "Партизан-подрывник", "Партизан отдыхает", "Присядем перед дорогой".

Ушел из жизни скульптор Андрей ЗаспицкийКомпозиция "Ленинские слова" была создана Андреем Заспицким к 50-летию первой русской революции. В 1955 году скульптор создал портрет Адама Мицкевича. В эти годы Андрей Заспицкий также принял участие в создании скульптур "Колхозница", "Солдат", "Партизанка" на башнях Привокзальной площади Минска. Он также является автором скульптуры "Инженер".

Ушел из жизни скульптор Андрей Заспицкий
В 2002 году он закончил работу над скульптурой Владимира Мулявина, которая располагается в Музее истории театральной и музыкальной культуры в Минске. А в 2006 году его рельеф "Гусляр" украсил Национальную библиотеку Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный белорусский и советский скульптор Андрей Заспицкий ушел из жизни в возрасте 95 лет. Родные, коллеги и поклонники его таланта простились с ним 11 марта в...
 
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