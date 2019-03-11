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За январь-февраль в консолидированный бюджет Витебской области поступило более Br220 млн

12.03.2019 09:59 — Разное | Интерфакс  
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В консолидированный бюджет Витебской области за январь-февраль 2019 года поступило Br222,3 млн., в том числе в республиканский бюджет – Br2,7 млн., в местный– Br219,6 млн, сообщили в пресс-центре региональной инспекции МНС.

"В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – Br77,7 млн, или 35% в доходах консолидированного бюджета, по налогу на добавленную стоимость – Br45,6 млн, или 20,5% в доходах консолидированного бюджета, по акцизам – Br37,2 млн, или 16,7%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – Br12,2 млн, или 5,5%, по земельному налогу – Br11,5 млн, или 5,2%", - проинформировали в пресс-центре.

 

 
 
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В консолидированный бюджет Витебской области за январь-февраль 2019 года поступило Br222,3 млн., в том числе в республиканский бюджет – Br2,7 млн., в местный– Br219,6 млн,...
 
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