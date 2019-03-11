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Почему лучше заниматься спортом с 16 лет, чем откладывать до 30? Объясняет тренер

12.03.2019 11:04 — Разное | Tut.by  
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Многие из нас приходят к спорту только когда с удивлением констатируют: кажется, попа уже не так упруга, а на животике складок почему-то больше, чем обычно. GO.TUT.BY спросил у фитнес-тренера Василия Шабанова, почему спорт нужен, даже если выглядишь хорошо и без него, и почему легче заняться спортом в 16, чем отложить его до 30.


Фото: vk.com/shabanovmma

Василий Шабанов. 28 лет. Занимается спортом с 11 лет: сначала греко-римской борьбой, потом рукопашным боем, фитнесом, йогой. Кандидат в мастера спорта по смешанным единоборствам и боксу. Сертифицированный тренер по фитнесу в зале Cult и Академии ММА.

О том, почему надо начинать с детства

— По опыту я заметил: людей, которые не занимались никаким спортом хотя бы лет с 16, очень сложно заставить тренироваться потом. Спорт — это привычка, образ жизни. Не получится привести себя в форму за два месяца, а потом «забить» на тренировки — типа хватит. А такой подход я встречаю нередко.

Приведу пример с курением: когда человек бросает, он может месяц держаться, а потом попасть в компанию, где все курят. И тоже снова попробовать. «Ну я ведь только одну, а потом не буду», — так мы себя успокаиваем, а в итоге снова закуриваем. С тренировками похожая тема: если пропустишь одну, то потом и вторую, и третью… Когда только начинаешь заниматься, видишь результат довольно быстро, но затем тренировки усложняются — и упражняться уже не так приятно и легко. К тому же еще ехать куда-то после работы, брать сумку с вещами… Ну, вы поняли.


Если ребенок занимается спортом, то по мере взросления тело формируется стройным и подтянутым. Потому что в физическое развитие уже заложена какая-то основа. Допустим, после борьбы отлично развиты ноги, плечи, спина и шея. Девочки чаще занимаются танцами или балетом: тогда с детства формируется привычка держать осанку, а еще придерживаться режима питания.

О частях тела, которые с возрастом «сдают» в первую очередь

Я часто встречаю парней и девушек, которые выглядят вроде как неплохо, но на самом деле у них очень слабая выносливость. Они поднимаются на 3−4 этаж — и все, уже одышка. У них дряблые мышцы. Но да, в целом выглядеть такие люди могут хорошо.

Правда, чем старше мы становимся, тем быстрее начинает меняться фигура без поддержки. У девушек, конечно, в первую очередь речь о попе и бедрах. Еще проблемное место — руки. Это из-за того, что, как правило, девушки сидят в офисе или на учебе, физнагрузки на трицепс у них практически нет. Некоторые начинают отжиматься, но из-за того, что не знают, как именно проработать эту область, становятся похожими на «качков».


У мужчин проблемное место — живот. Некоторые находятся прямо на 36-м месяце беременности, я это так называю. Связано это тоже с образом жизни: утром попил кофе и не успел поесть, в обед тоже как-то времени не было, зато вечером ведро супа заел тазиком пельменей. Потом посмотрел телевизор и лег спать. Куда денется вся еда? Да никуда, поэтому и откладывается на животе.

На самом деле, если мы не занимаемся спортом, мы быстрее стареем в целом. Пройтись от дома до магазина и сказать, что вы потренировались, не получится. Это как в анекдоте: «Вы занимаетесь спортом?» — «А секс считается?» — «Нет» — «Тогда не занимаюсь».

О том, как тренироваться без денег

У школьников есть уроки физкультуры, плюс секции при школе — там наверняка собираются команды хотя бы по одному виду спорта. В студенчестве тоже не советую забивать на физкультуру, это бесплатная «тренажерка». Два раза в неделю — если тренировка интенсивная, может быть достаточно. Но это не сработает, если приходить и просто «ковыряться в носу» на занятии, как у нас многие любят. Побегать в футбол 15 минут — тоже не считается.


Можно заниматься хоть дома на коврике. Сейчас много информации на Youtube. Чтобы быть уверенным, что вы смотрите видео с адекватными советами, выберите 3−4 инструкции одного и того же упражнения от разных тренеров и сравните, что они говорят. Важно понять механику движения: для чего оно нужно, какие мышцы задействованы? Попробуйте сделать в разных техниках и понять себя: как больше нравится, как больше «заходит»? Если при выполнении упражнения мышца не нагружается, попробуйте добавить чуть-чуть веса. Если не нагружается все равно — значит, с техникой выполнения что-то не так. Отжимания, приседания, выпады, статика вроде планки - базовый набор осилить дома может каждый. Про замену гантелей бутылками с водой и «подручном инвентаре» в виде стульев вроде тоже все знают.

О том, почему питание важно

Современное общество ест значительно больше, чем ему надо. По сути, нам нужно заниматься спортом, чтобы даже банально не ожиреть. Раньше ходил этот стереотип, мол, американцы — толстые люди. Так, а чем мы лучше? Проблемы с весом у больше, чем половины населения!


Чтобы наладить режим питания, можно начать с простого: плотно завтракать, хорошо обедать и легко ужинать (салат, тушеные овощи). Плюс перекусы. Если хотите мяса, лучше его не пожарить, а отварить или потушить. Ну и, конечно, сочетать его с овощами, а не углеводами.

О том, почему впадать в крайности тоже плохо

Вообще, многие думают, что идеально плоский живот — это хорошо. Нифига это не хорошо! Если сушиться меньше, чем до 10% жира, как «качки», которые выступают на конкурсах, это уже нарушение естественных процессов в организме. Жиросжигатели вообще нельзя давать людям с лишним весом, потому что они повышают давление, а у людей с лишним весом оно и так обычно повышено. Это лишняя нагрузка на сердце.

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