Ой, все. Самым кассовым фильмом недели стал «Капитан Марвел», которого сильно ругают

AFISHA.TUT.BY, как и всегда, пытлива к премьерным лентам минского проката. В этот раз задаем себе вопрос: что минчане смотрели с 4 по 10 марта? У нас есть ответ — там много мультфильмов, российских комедий и супергеройское кино, куда ж без него.

Полный график кинопремьер



Кадр из фильма «Капитан Марвел»

Редакция благодарит УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома («КиноМинска») за предоставленные цифры.

На этой неделе с первым местом все более чем очевидно — лидером проката ожидаемо стала супергеройская лента «Капитан Марвел» с кассой аж в 211 тысяч 776 рублей (если что, последний рекорд забрал себе «Веном»: у него было 297 тысяч за неделю). По сюжету после столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

Критикам и аудитории картина на первых неделях своего скрининга скорее пришлась по вкусу. На сайте Rotten Tomatoes пока что такая расстановка сил:





А вот пользователи AFISHA.TUT.BY разошлись во мнениях. Кто-то называет премьерную ленту «одной из худших в киновселенной Marvel». Кто-то увидел «непривычно много лирики для Marvel». А вы, кстати, смотрели уже?

На второй строке рейтинга — обаятельная анимация «Как приручить дракона 3» с 80 тысячами 506 рублями в копилке. Этот мультфильм две недели подряд лидировал в топе и обходил по минским сборам победителя «Оскара» и российские комедии.

По синопсису когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

За первую неделю проката 41 тысячу 191 рубль заработал еще один мультик — «Королевский корги» (у него третье место). Вы знали, что любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей — это корги? Кино как раз об этом. Теперь вы знаете, что в прокате как минимум две нестыдные анимации, на которые можно сходить всей семьей.

Четвертую и пятую строки соответственно занимают российские комедии «Любовницы» (23 тысячи 59 рублей) с вашей любимой Сашей Бортич в главной роли и «Громкая связь» (12 тысяч 340 рублей) от вашего любимого «Квартета И».



Кадр из фильма «Любовницы»

В Falcon Club смотрели плюс-минус то же самое, единственное — добавляется драма Клинта Иствуда «Наркокурьер» с Брэдли Купером в главной роли.

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино 1. «Капитан Марвел» 2. «Королевский корги» 3. «Любовницы» 4. «Наркокурьер» 5. «Как приручить дракона 3»

Любопытно, что только в топе сети Silver Screen можно найти фильм, снятый, возможно, будущим президентом Украины — мы сейчас про украинскую ленту «Я, ты, он, она». Да, режиссером здесь выступит Зеленский , и вот три причины сходить на него.

Топ-5 фильмов от Silver Screen 1. «Капитан Марвел» 2. «Как приручить дракона 3» 3. «Я, Ты, Он, Она» 4. «Королевский корги» 5. «Зеленая книга»

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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.