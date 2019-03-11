Более 500 населённых пунктов обесточены в Украине из-за шквалистого ветра

Новости Украины. В Украине из-за ухудшения погодных условий остаются обесточенными более 500 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне на страну обрушился ураган с сильным ветром. Наиболее пострадали районы Николаевской, Киевской и Хмельницкой областей. К восстановлению электроснабжения привлечен весь имеющийся ресурс.

Сильный ветер вот уже несколько дней господствует и в Беларуси. По имеющейся информации, серьезного ущерба стихия не принесла.



