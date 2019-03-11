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Более 500 населённых пунктов обесточены в Украине из-за шквалистого ветра
Новости Украины. В Украине из-за ухудшения погодных условий остаются обесточенными более 500 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне на страну обрушился ураган с сильным ветром. Наиболее пострадали районы Николаевской, Киевской и Хмельницкой областей. К восстановлению электроснабжения привлечен весь имеющийся ресурс.
Сильный ветер вот уже несколько дней господствует и в Беларуси. По имеющейся информации, серьезного ущерба стихия не принесла.
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Новости Украины. В Украине из-за ухудшения погодных условий остаются обесточенными более 500 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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