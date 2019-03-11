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В Ивановском районе микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб

12.03.2019 10:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Ивановском районе микроавтобус столкнулся с грузовиком.

По информации МЧС, авария произошла днем 11 марта у д. Якша. Произошло лобовое столкновение грузовика Renault и микроавтобуса Volkswagen. В результате аварии в автомобилях оказались заблокированы два человека – оба водители.

В Ивановском районе микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб
Фото: МЧС

Мужчин деблокировали. Они были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

В Ивановском районе микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб
Фото: МЧС

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.

На минувших выходных в аварии в Ивановском районе пострадали три человека (читать далее).
 
 
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Новости Беларуси. В Ивановском районе микроавтобус столкнулся с грузовиком. По информации МЧС, авария произошла днем 11 марта у д. Якша. Произошло лобовое...
 
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