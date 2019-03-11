В Ивановском районе микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб

Новости Беларуси. В Ивановском районе микроавтобус столкнулся с грузовиком.

По информации МЧС, авария произошла днем 11 марта у д. Якша. Произошло лобовое столкновение грузовика Renault и микроавтобуса Volkswagen. В результате аварии в автомобилях оказались заблокированы два человека – оба водители.



Фото: МЧС

Мужчин деблокировали. Они были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.



Фото: МЧС

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.