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В Ивановском районе микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб
Новости Беларуси. В Ивановском районе микроавтобус столкнулся с грузовиком.
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Мужчин деблокировали. Они были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.
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Новости Беларуси. В Ивановском районе микроавтобус столкнулся с грузовиком. По информации МЧС, авария произошла днем 11 марта у д. Якша. Произошло лобовое...
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