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Великобритания согласовала с ЕС документ по границе Северной Ирландии

12.03.2019 10:55 — Разное | СТВ  
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Великобритании удалось согласовать с Европейским союзом документ по границе Северной Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания согласовала с ЕС документ по границе Северной Ирландии

Тереза Мэй встретилась с главой Еврокомиссии накануне. В результате переговоров стороны договорились закрепить особый статус Северной Ирландии после выхода Великобритании из ЕС. Это значит, что данная территория сможет одновременно входить в состав таможенных границ Соединенного Королевства и ЕС. И в этом случае для Северной Ирландии будет разработано специальное таможенное законодательство.

Выход страны из ЕС должен состояться до 26 мая. К слову, 12 марта в английском парламенте по вопросу Brexit пройдет повторное голосование.
 
 
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Великобритании удалось согласовать с Европейским союзом документ по границе Северной Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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