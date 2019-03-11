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Великобритания согласовала с ЕС документ по границе Северной Ирландии
Великобритании удалось согласовать с Европейским союзом документ по границе Северной Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тереза Мэй встретилась с главой Еврокомиссии накануне. В результате переговоров стороны договорились закрепить особый статус Северной Ирландии после выхода Великобритании из ЕС. Это значит, что данная территория сможет одновременно входить в состав таможенных границ Соединенного Королевства и ЕС. И в этом случае для Северной Ирландии будет разработано специальное таможенное законодательство.
Выход страны из ЕС должен состояться до 26 мая. К слову, 12 марта в английском парламенте по вопросу Brexit пройдет повторное голосование.
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Великобритании удалось согласовать с Европейским союзом документ по границе Северной Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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